Stärken Sie Ihr Team mit unserem Corporate Educational Video Maker
Entwickeln Sie überzeugende Schulungsvideos und interne Kommunikation schneller mit intuitiven AI-Avataren und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für potenzielle Kunden, das die Vorteile Ihres neuesten Produkts für Vertrieb und Marketing zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Textanimationen und klaren Bildern, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Funktionen professionell präsentiert. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um das Skript zu liefern und eine konsistente und ansprechende Präsentation zu gewährleisten, die Ihre innovativen AI-Videotools hervorhebt.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für die interne Kommunikation, das eine neue Unternehmensrichtlinie ankündigt. Der visuelle Stil sollte minimalistisch und professionell sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und subtilen Hintergrundgrafiken, um den Fokus zu bewahren, begleitet von beruhigender instrumentaler Musik. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten, was dieses Tool zur Erstellung von Unternehmensbildungsvideos für schnelle Ankündigungen unverzichtbar macht.
Erstellen Sie ein schnelles 90-sekündiges Tutorial-Video für Benutzer, die eine neue Softwarefunktion erlernen. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, lehrreich und handlungsorientiert sein, mit schrittweisen animierten Anleitungen und fröhlicher Hintergrundmusik, um die Zuschauer zu fesseln. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen und zu demonstrieren, wie einfach die Videoproduktion selbst bei komplexen Videothemen sein kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Kursentwicklung und Reichweite.
Beschleunigen Sie die Entwicklung neuer Bildungskurse und verteilen Sie sie weltweit an ein breiteres Publikum, um Unternehmenslerninitiativen zu verbessern.
Verbessern Sie das Engagement im Training.
Verbessern Sie die Teilnahme und das Wissenserhalt in Unternehmensschulungsprogrammen durch AI-gestützte Videoinhalte.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Erklärvideos und Schulungsinhalten?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende animierte Erklärvideos und professionelle Schulungsinhalte mühelos zu erstellen. Seine leistungsstarken AI-Videotools, einschließlich Text-zu-Video-Konvertierung und realistischer Sprachgenerierung, rationalisieren den gesamten Videoproduktionsprozess.
Welche Marken-Compliance-Funktionen bietet HeyGen für die Bedürfnisse von Corporate Educational Video Makern?
HeyGen bietet robuste Marken-Compliance-Funktionen, die es Corporate Educational Video Makern ermöglichen, eine konsistente visuelle Identität zu bewahren. Nutzer können Videos mit markenspezifischen Logos und Farben anpassen und sogar AI-Avatare nutzen, um sicherzustellen, dass alle Inhalte mit den etablierten benutzerdefinierten Stilen und Unternehmensanpassungsfunktionen übereinstimmen.
Kann ich AI-Avatare und eine vielfältige Stock-Medienbibliothek für meine Videoprojekte mit HeyGen nutzen?
Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an anpassbaren AI-Avataren, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus steht eine umfassende Stock-Medienbibliothek und Bildbibliothek zur Verfügung, die reichlich Ressourcen bietet, um jedes Videoprojekt mit relevanten visuellen Inhalten zu bereichern.
Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Videotool für vielfältige kreative Videoprojekte?
HeyGen ist ein ideales AI-Videotool aufgrund seiner intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Vorlagenbibliothek. Dies ermöglicht die schnelle Produktion verschiedener kreativer Ausgaben, von ansprechenden Werbevideos und interner Kommunikation bis hin zu informativen Video-Newslettern, alles ohne umfangreiche Videoerfahrung.