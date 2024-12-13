Unternehmenskultur-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Unternehmensgeschichten

Optimieren Sie Ihr Employer Branding und Ihre interne Kommunikation. Verwandeln Sie Skripte in überzeugende Unternehmenskulturvideos mit Text-zu-Video.

Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Employer-Branding-Video für potenzielle Bewerber, das die lebendige Unternehmenskultur zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit dynamischen B-Roll-Aufnahmen von Teamzusammenarbeit, begleitet von einem lebhaften, professionellen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde und Testimonials von diversen Teammitgliedern hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für aktuelle Mitarbeiter, um eine neue Unternehmensinitiative anzukündigen oder kürzliche Team-Meilensteine zu feiern. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und authentisch sein, mit AI-Avataren, die die wichtigsten Punkte erklären, unterstützt von klaren Untertiteln, um Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video speziell für neue Mitarbeiter, das sie in die Mission und Kernwerte des Unternehmens einführt. Dieses Unternehmensvideo sollte HeyGens Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen, professionelles Stockmaterial aus der Mediathek integrieren und ein unterstützendes, informatives AI-Voiceover enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Social-Media-Video für die breite Öffentlichkeit, das einen kürzlichen Unternehmenserfolg oder Projekterfolg feiert. Der visuelle Ansatz sollte schnell und visuell beeindruckend sein, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung und Exportoptionen, mit wirkungsvollem Text-zu-Video aus einem prägnanten Skript und einem energiegeladenen Musiktrack.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmenskultur-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmenskulturvideos mit KI, von der Auswahl der Vorlagen bis zum Teilen Ihrer finalen, gebrandeten Geschichte.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Starten Sie Ihr Unternehmenskulturvideo, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an professionellen Videovorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit intuitiven Branding-Kontrollen einfach integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt einzigartig ist.
3
Step 3
Erstellen Sie KI-gestützte Inhalte
Steigern Sie das Engagement, indem Sie lebensechte KI-Avatare erstellen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder verleihen Sie Ihrem Skript mit dynamischer KI-Voiceover-Generierung einen professionellen Touch.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Unternehmenskulturvideo, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach anpassen, und exportieren und teilen Sie dann effizient Ihre ansprechenden Inhalte mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und verstärken Sie Unternehmenswerte

.

Erstellen Sie motivierende Videos mit KI, um die Kernwerte des Unternehmens effektiv zu kommunizieren und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erstellung von Unternehmenskulturvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, mühelos überzeugende Unternehmenskulturvideos mit seinem KI-gestützten Videoersteller zu erstellen. Nutzen Sie realistische KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende Inhalte für die interne Kommunikation oder zur Präsentation Ihrer einzigartigen Unternehmenskultur zu produzieren.

Was sind die wichtigsten Anwendungen von HeyGen im Employer Branding?

HeyGen ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Erstellung von Unternehmensvideos, um das Employer Branding und die Rekrutierungsbemühungen zu stärken. Mit vielfältigen Videovorlagen und robusten Branding-Kontrollen können Sie professionelle Employer-Branding-Videos erstellen, die Top-Talente anziehen und die Werte Ihres Unternehmens effektiv an Bewerber vermitteln.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Unternehmensvideos?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung erheblich mit seinen intuitiven KI-Funktionen. Als KI-gestützter Videoersteller ermöglicht es die Umwandlung von Text in professionelle Videos mit KI-Voiceover und automatischen Untertiteln, was den Prozess effizient macht, auch ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge und Branding-Kontrollen, um Ihre Unternehmensvideos für jede Plattform anzupassen. Passen Sie einfach Seitenverhältnisse und Exportoptionen an, um sicherzustellen, dass Ihre Social-Media-Inhalte perfekt aussehen und Ihre Marke auf allen Kanälen stärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo