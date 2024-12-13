Unternehmenskultur-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Unternehmensgeschichten
Optimieren Sie Ihr Employer Branding und Ihre interne Kommunikation. Verwandeln Sie Skripte in überzeugende Unternehmenskulturvideos mit Text-zu-Video.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für aktuelle Mitarbeiter, um eine neue Unternehmensinitiative anzukündigen oder kürzliche Team-Meilensteine zu feiern. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und authentisch sein, mit AI-Avataren, die die wichtigsten Punkte erklären, unterstützt von klaren Untertiteln, um Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video speziell für neue Mitarbeiter, das sie in die Mission und Kernwerte des Unternehmens einführt. Dieses Unternehmensvideo sollte HeyGens Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen, professionelles Stockmaterial aus der Mediathek integrieren und ein unterstützendes, informatives AI-Voiceover enthalten.
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Social-Media-Video für die breite Öffentlichkeit, das einen kürzlichen Unternehmenserfolg oder Projekterfolg feiert. Der visuelle Ansatz sollte schnell und visuell beeindruckend sein, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung und Exportoptionen, mit wirkungsvollem Text-zu-Video aus einem prägnanten Skript und einem energiegeladenen Musiktrack.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Employer-Branding-Videos.
Erstellen Sie mühelos dynamische Unternehmenskulturvideos für soziale Medien, um Top-Talente anzuziehen und Ihre Marke zu präsentieren.
Verbessern Sie interne Kommunikation und Onboarding.
Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement und die Bindung, indem Sie KI-gestützte Schulungs- und Onboarding-Videos erstellen, die die Unternehmenskultur stärken.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Erstellung von Unternehmenskulturvideos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Organisationen, mühelos überzeugende Unternehmenskulturvideos mit seinem KI-gestützten Videoersteller zu erstellen. Nutzen Sie realistische KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende Inhalte für die interne Kommunikation oder zur Präsentation Ihrer einzigartigen Unternehmenskultur zu produzieren.
Was sind die wichtigsten Anwendungen von HeyGen im Employer Branding?
HeyGen ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Erstellung von Unternehmensvideos, um das Employer Branding und die Rekrutierungsbemühungen zu stärken. Mit vielfältigen Videovorlagen und robusten Branding-Kontrollen können Sie professionelle Employer-Branding-Videos erstellen, die Top-Talente anziehen und die Werte Ihres Unternehmens effektiv an Bewerber vermitteln.
Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Unternehmensvideos?
Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung erheblich mit seinen intuitiven KI-Funktionen. Als KI-gestützter Videoersteller ermöglicht es die Umwandlung von Text in professionelle Videos mit KI-Voiceover und automatischen Untertiteln, was den Prozess effizient macht, auch ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse.
Kann HeyGen Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge und Branding-Kontrollen, um Ihre Unternehmensvideos für jede Plattform anzupassen. Passen Sie einfach Seitenverhältnisse und Exportoptionen an, um sicherzustellen, dass Ihre Social-Media-Inhalte perfekt aussehen und Ihre Marke auf allen Kanälen stärken.