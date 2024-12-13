Unternehmenskommunikations-Video-Tool: Mitarbeiterengagement steigern

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle interne Kommunikationsvideos, indem Sie leistungsstarke AI-Avatare nutzen, um Ihre gesamte Belegschaft zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Informationsvideo, das sich an Manager und Teamleiter richtet und eine wichtige neue Funktion unserer internen Kommunikationsplattform demonstriert, um die Mitarbeiterkommunikation zu verbessern. Dieses Tutorial-Video sollte einen AI-Avatar von HeyGen verwenden, um die Zuschauer durch die Schritte zu führen, mit einem freundlichen Ton und klaren Bildschirmaufnahmen innerhalb professioneller Vorlagen und Szenen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-Sekunden-Unternehmenskommunikationsvideo, das ein vierteljährliches Update für die Führungsebene und alle Mitarbeiter bietet, die jüngsten Erfolge und zukünftigen Ziele hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und auf Führungsebene sein, unter Verwendung von professionellen Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützungsfunktion von HeyGen, mit präzisen Untertiteln, die die Zugänglichkeit für alle Zuschauer gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das erklärt, wie sie unser Video-Tool für zukünftige Schulungen und Ankündigungen einfach nutzen können. Diese Willkommensnachricht sollte einen personalisierten digitalen Avatar enthalten, der mit den AI-Avataren von HeyGen erstellt wurde, und eine freundliche Begrüßung liefern sowie die Einfachheit der Inhaltserstellung durch einen Text-zu-Video-vom-Skript-Ansatz zeigen, vor einem modernen, sauberen Hintergrund.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmenskommunikations-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie nahtlos professionelle Unternehmenskommunikationsvideos mit unserem intuitiven Tool, das Ihren Text in ansprechende visuelle Inhalte für Ihr Publikum verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Nachricht. Unsere 'Text-zu-Video-vom-Skript'-Funktion nutzt Ihren Text, um anfängliche Videoinhalte zu generieren und den 'Videoproduktions'-Prozess zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von 'AI-Avataren' oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten digitalen Avatar, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihrer 'Kommunikation' eine persönliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Markenelemente anwenden
Integrieren Sie die 'Branding-Kontrollen' Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, und wählen Sie aus professionellen Vorlagen, um Ihr Video an die Standards der 'Unternehmenskommunikation' anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen 'Untertiteln' für die Zugänglichkeit und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre 'internen Kommunikations'-Kanäle.

Anwendungsfälle

Führungskommunikation verbessern

Produzieren Sie inspirierende Führungsnachrichten, Unternehmensupdates und motivierende Inhalte, um eine starke Unternehmenskultur und Mitarbeiterstimmung zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Unternehmenskommunikation mit Video verbessern?

HeyGen revolutioniert die Unternehmenskommunikation, indem es eine schnelle Videoproduktion durch fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen ermöglicht. Dieses leistungsstarke Video-Tool hilft Unternehmen, ansprechende interne Kommunikationsvideos effizient zu erstellen und die Gesamtkommunikation erheblich zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Tool für die interne Kommunikation?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für die interne Kommunikation mit intuitiven Vorlagen, anpassbaren Branding-Kontrollen und AI-gestützter Voiceover-Generierung. Es fungiert als umfassende Plattform für interne Kommunikation, die die Produktion professioneller und konsistenter Mitarbeiterkommunikation optimiert.

Kann HeyGen unterschiedliche Video-Kommunikationsbedürfnisse unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt vielfältige Video-Kommunikationsbedürfnisse, indem es eine Reihe von Lösungen bietet, darunter realistische digitale Avatare, automatische Untertitel und Größenanpassungen für verschiedene Plattformen. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Nachrichten zugänglich und professionell über verschiedene Kanäle präsentiert werden.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Kommunikationsvideos sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben nahtlos in alle Unternehmenskommunikationsvideos zu integrieren. Diese Fähigkeit gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Mitarbeiterkommunikationen und stärkt Ihre Markenidentität mit jeder Nachricht.

