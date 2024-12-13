Erstellen Sie ein 60-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie mit den Kernwerten des Unternehmens im Rahmen ihrer Einarbeitung vertraut macht. Die Zielgruppe sind neue Rekruten, mit dem Ziel, einen informativen, aber ansprechenden Ton mit professionellen visuellen Elementen und einer freundlichen, klaren Stimme zu erreichen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren und ein konsistentes und zugängliches "Corporate Communications Video Maker"-Erlebnis zu gewährleisten.

