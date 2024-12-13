Corporate Communications Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Ermöglichen Sie Ihrem Team, schnell ansprechende Unternehmensvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare, um konsistente Markenbotschaften über alle Plattformen hinweg zu vermitteln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie mit den Kernwerten des Unternehmens im Rahmen ihrer Einarbeitung vertraut macht. Die Zielgruppe sind neue Rekruten, mit dem Ziel, einen informativen, aber ansprechenden Ton mit professionellen visuellen Elementen und einer freundlichen, klaren Stimme zu erreichen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren und ein konsistentes und zugängliches "Corporate Communications Video Maker"-Erlebnis zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für soziale Medien, um eine neue Produktfunktion anzukündigen, das sich an bestehende und potenzielle Kunden richtet. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik, die schnell Aufmerksamkeit erregt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte effizient in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und Ihre Videoproduktion für effektives Content-Marketing zu optimieren.
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Video, das die lebendige Unternehmenskultur Ihres Unternehmens zeigt, um die interne Kommunikation für alle Mitarbeiter zu stärken. Verwenden Sie einen authentischen und kollaborativen visuellen Stil, ergänzt durch aufmunternde Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionelle Präsentation zusammenzustellen, die Teamleistungen und Unternehmenswerte in dieser speziellen Videoplattform hervorhebt.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das eine neu eingeführte Unternehmensrichtlinie speziell für Mitarbeiter und Teamleiter erläutert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und professionell sein, mit einer freundlichen, aber autoritativen Stimme. Integrieren Sie HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten, und machen Sie dieses wesentliche Werkzeug für die Unternehmenskommunikation effektiv für die Verbreitung kritischer Informationen und zur Realisierung potenzieller Kosteneinsparungen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Corporate Communications Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensvideos für interne und externe Zielgruppen mit AI-gestützten Tools und professionellen Vorlagen, um Ihre Kommunikationsstrategie zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt mit einer professionell gestalteten Vorlage, die auf verschiedene Bedürfnisse der Unternehmenskommunikation zugeschnitten ist, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zu Updates zur Unternehmenskultur.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte mit AI
Erzeugen Sie überzeugende Videoinhalte mit AI-Avataren und wandeln Sie Text in natürlich klingende Sprache um, um komplexe Botschaften klar und zugänglich zu machen.
3
Step 3
Passen Sie mit Ihren Markenassets an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Markenassets Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Unternehmensidentität in allen Videokommunikationen zu stärken.
4
Step 4
Exportieren Sie für eine breite Verteilung
Exportieren Sie Ihr fertiggestelltes Video einfach im optimalen Format und Seitenverhältnis, bereit für nahtloses Teilen über jede Videoplattform oder internen Kommunikationskanal.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolge hervor

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten effektiv zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und potenziellen Kunden den Wert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmenskommunikationsvideos?

HeyGen dient als leistungsstarker Corporate Communications Video Maker, der Unternehmen ermöglicht, professionelle Inhalte effizient zu erstellen. Es vereinfacht den Prozess der Entwicklung ansprechender Videos für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse und verbessert die interne und externe Kommunikation.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, darunter AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Skripte in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Diese AI-gestützten Tools automatisieren die Erstellung von Voiceovers und bieten automatische Untertitel, um Ihren Videoproduktions-Workflow zu optimieren.

Kann HeyGen helfen, schnell professionelle Videos zu erstellen, auch ohne Bearbeitungserfahrung?

Ja, HeyGen macht die Videoproduktion für jeden zugänglich mit seiner intuitiven Plattform. Benutzer können eine Vielzahl von Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um schnell hochwertige Videos zu erstellen, auch ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse.

Für welche Arten von Unternehmensinhalten kann HeyGen verwendet werden?

HeyGen ist vielseitig einsetzbar für verschiedene Unternehmensvideobedürfnisse, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und interner Kommunikation bis hin zu Social-Media-Kampagnen und Content-Marketing. Die Plattform unterstützt die Erstellung von Videos, die die Unternehmenskultur stärken und Markenbotschaften effektiv vermitteln.

