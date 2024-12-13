Generator für Unternehmenskommunikations-Schulungsvideos für AI-gestützte Effizienz

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter zu den wesentlichen Onboarding-Protokollen. Verwenden Sie einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit strukturierten Szenen aus HeyGens Vorlagen & Szenen und stellen Sie die Zugänglichkeit durch automatische Untertitel für alle Mitarbeiter sicher.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Executive-Update für alle Mitarbeiter, präsentiert von einem realistischen AI-Avatar in einem polierten und autoritativen visuellen Stil, das wichtige strategische Ankündigungen hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Sprachsynthese und Text-zu-Video-Funktionen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Unternehmenskommunikations-Schulungsvideo, das einen neuen internen Prozess für Abteilungsteams erklärt. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil, der durch relevante visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessert wird, und stellen Sie die Kompatibilität über Plattformen hinweg mit flexibler Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten sicher.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Unternehmenskommunikations-Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmenskommunikations- und Schulungsvideos mit AI-Avataren und intelligenten Funktionen, um Ihre interne Kommunikationsstrategie zu optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript für die Unternehmenskommunikationsschulung in den Generator einfügen. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierungstechnologie bereitet Ihre Inhalte für eine ansprechende visuelle Präsentation vor und spart Ihnen Zeit und Mühe.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren können Ihre Schulungsinhalte mit einem professionellen und konsistenten Erscheinungsbild vermitteln und das Engagement steigern.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stil
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, einschließlich Ihres Firmenlogos und Ihrer Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre Unternehmenskommunikation eine konsistente und professionelle Markenidentität über alle internen Kommunikationskanäle hinweg beibehält.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo einfach in verschiedenen Formaten. Nutzen Sie die LMS-Integration, um Ihre Inhalte nahtlos hochzuladen und zu verteilen, und stellen Sie so die effiziente Bereitstellung kritischer Informationen für das Mitarbeiter-Onboarding sicher.

Häufig Gestellte Fragen

Wie dient HeyGen als Generator für Unternehmenskommunikations-Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Schulungsvideos für die Unternehmenskommunikation effizient mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion von Onboarding-Videos und internen Schulungskursen und sorgt für ansprechende Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität bei allen Unternehmensankündigungen zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Tools, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos integrieren können. Sie können auch anpassbare Sprachsynthese-Optionen und diverse Videovorlagen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensankündigungen und Executive-Updates perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche Sprachen unterstützt HeyGen für interne Kommunikation?

HeyGen unterstützt über 100 Sprachen, sodass Organisationen ihre mehrsprachigen Belegschaften effektiv mit interner Kommunikation erreichen können. Diese Funktion ist entscheidend, um globale Unternehmensupdates und Compliance-Schulungen zu liefern, die bei jedem Mitarbeiter Anklang finden.

Bietet HeyGen Kosten- und Zeitersparnis bei der Videoproduktion?

Ja, HeyGen reduziert sowohl Kosten als auch Zeit bei der Videoproduktion erheblich, indem es Text in ansprechende Videos mit AI-Avataren verwandelt. Dies ermöglicht es Teams, hochwertige Schulungsvideos und Inhalte zur Mitarbeiterbindung zu erstellen, ohne umfangreiche Videoproduktions- oder Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

