Erstellen Sie eine 45-sekündige interne Übertragung für HR-Manager und Spezialisten für Unternehmenskommunikation, um eine neue Unternehmensrichtlinie vorzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem AI-Avatar, der die Nachricht aus einem virtuellen Studio-Set übermittelt. Der Audiostil wird eine klare, autoritative Unternehmenssprecher-AI-Stimme sein, die Konsistenz und Gravitas gewährleistet. Dieses Video wird effektiv demonstrieren, wie ein Unternehmensübertragungsgenerator die interne Kommunikation mit Voiceover-Generierung vereinfacht.

Video Generieren