Ihr Go-To-Tool für Unternehmensbriefing-Videos
Produzieren Sie professionelle Unternehmensbriefings schneller, indem Sie anpassbare Vorlagen und intelligente Voiceover-Generierung nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie einen dynamischen 30-sekündigen Marketing-Teaser, der potenzielle Kunden anspricht und eine neue Produktfunktion ankündigt. Das Video benötigt einen eleganten, modernen visuellen Stil mit schnellem Schnitt und einem inspirierenden Soundtrack, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um schnell wirkungsvolle visuelle Elemente und ansprechende Vorlagen & Szenen zu finden.
Gestalten Sie ein einladendes 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das darauf abzielt, sie in die Unternehmenskultur und -werte einzuführen. Der visuelle Stil sollte freundlich und professionell sein, warme Farben und eine beruhigende, von HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugte Stimme verwenden, die aus einem einfachen Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wird.
Produzieren Sie ein informatives 50-sekündiges Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter über ein neues internes Software-Update. Das Video sollte einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit einfachen Animationen und einem neutralen, erklärenden Audioton haben, um die Zugänglichkeit durch Hinzufügen von Untertiteln/Untertiteln zu gewährleisten und die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis zu nutzen, um für verschiedene interne Kommunikationsplattformen zu optimieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie Unternehmensschulungen und Briefings.
Steigern Sie das Engagement und verbessern Sie die Wissensspeicherung für interne Schulungen, Onboarding und regelmäßige Unternehmensbriefings mit dynamischen AI-generierten Videos.
Entwickeln Sie professionelle Unternehmensankündigungen.
Produzieren Sie schnell polierte Unternehmensupdates, interne Kommunikation und wichtige Ankündigungen mit AI-Video, um klare und konsistente Botschaften zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Unternehmensbriefing-Videos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Unternehmensbriefing-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Videoplattform, um Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln, indem Sie anpassbare Vorlagen und AI-Avatare verwenden, was den Prozess effizient und kreativ macht.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die professionelle Videoproduktion?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben in jedes Video zu integrieren. Unsere AI-Funktionen sorgen für ein konsistentes Markenimage und professionelle Voiceovers für all Ihre Marketingmaterialien.
Kann ich mit den Tools von HeyGen schnell Online-Video-Inhalte produzieren?
Absolut, HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Editor und umfassende Funktionen machen es zu einem idealen Online-Video-Tool. Sie können schnell hochwertige Videoinhalte für soziale Medien produzieren und Videos einfach über verschiedene Plattformen exportieren und teilen.
Wie unterstützt HeyGen globale Zielgruppen mit AI-Videoerstellung?
HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für globale Zielgruppen durch fortschrittliche AI-Funktionen wie automatische Untertitel und professionelle Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht es Ihren Unternehmensvideos, ein breiteres Publikum effektiv und professionell zu erreichen.