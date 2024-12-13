Ihr Go-To-Tool für Unternehmensbriefing-Videos

Produzieren Sie professionelle Unternehmensbriefings schneller, indem Sie anpassbare Vorlagen und intelligente Voiceover-Generierung nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 45-sekündiges Unternehmensbriefing-Video für interne Mitarbeiter, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen nutzen, um die Quartalsergebnisse zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem optimistischen Hintergrundtrack, und AI-Avatare sollten die wichtigsten Botschaften übermitteln, um das Update ansprechend und leicht verständlich zu machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen dynamischen 30-sekündigen Marketing-Teaser, der potenzielle Kunden anspricht und eine neue Produktfunktion ankündigt. Das Video benötigt einen eleganten, modernen visuellen Stil mit schnellem Schnitt und einem inspirierenden Soundtrack, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um schnell wirkungsvolle visuelle Elemente und ansprechende Vorlagen & Szenen zu finden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein einladendes 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das darauf abzielt, sie in die Unternehmenskultur und -werte einzuführen. Der visuelle Stil sollte freundlich und professionell sein, warme Farben und eine beruhigende, von HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugte Stimme verwenden, die aus einem einfachen Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 50-sekündiges Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter über ein neues internes Software-Update. Das Video sollte einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit einfachen Animationen und einem neutralen, erklärenden Audioton haben, um die Zugänglichkeit durch Hinzufügen von Untertiteln/Untertiteln zu gewährleisten und die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis zu nutzen, um für verschiedene interne Kommunikationsplattformen zu optimieren.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensbriefing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensbriefing-Videos von Skript zu Bildschirm in Minuten, indem Sie AI-gestützte Erstellungstools nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript-zu-Video
Beginnen Sie damit, Ihr Briefing-Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um sofort Ihre ersten Szenenlayouts und Inhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Branding
Personalisieren Sie Ihr Briefing mit AI-Avataren, die Ihre Inhalte präsentieren können. Wenden Sie einfach die spezifischen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein konsistentes, professionelles Branding an.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie die Klarheit mit natürlich klingendem Audio durch Voiceover-Generierung. Steigern Sie das Engagement und die Inklusivität des Publikums, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Briefing
Finalisieren Sie Ihr Video für jede Plattform. Exportieren und teilen Sie Videos einfach mit flexiblen Größenanpassungsoptionen im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihr Briefing überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Unternehmensleistungen und Updates

Kommunizieren Sie effektiv Geschäftserfolge, Projektupdates und wichtige Errungenschaften an Stakeholder und Mitarbeiter mit überzeugenden, einfach erstellten AI-Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Unternehmensbriefing-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Unternehmensbriefing-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Videoplattform, um Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln, indem Sie anpassbare Vorlagen und AI-Avatare verwenden, was den Prozess effizient und kreativ macht.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die professionelle Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben in jedes Video zu integrieren. Unsere AI-Funktionen sorgen für ein konsistentes Markenimage und professionelle Voiceovers für all Ihre Marketingmaterialien.

Kann ich mit den Tools von HeyGen schnell Online-Video-Inhalte produzieren?

Absolut, HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Editor und umfassende Funktionen machen es zu einem idealen Online-Video-Tool. Sie können schnell hochwertige Videoinhalte für soziale Medien produzieren und Videos einfach über verschiedene Plattformen exportieren und teilen.

Wie unterstützt HeyGen globale Zielgruppen mit AI-Videoerstellung?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für globale Zielgruppen durch fortschrittliche AI-Funktionen wie automatische Untertitel und professionelle Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht es Ihren Unternehmensvideos, ein breiteres Publikum effektiv und professionell zu erreichen.

