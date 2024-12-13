Generator für Unternehmensvideos zur Erstellung ansprechender Inhalte

Verwandeln Sie Ihre Projektbeschreibungen schnell in dynamische Videos, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion für effiziente Kommunikation und Schulung nutzen.

Wie können Marketingteams schnell ein überzeugendes 30-sekündiges Unternehmensvideo erstellen, um neue Initiativen vorzustellen? Dieses Video sollte sich an interne Stakeholder und externe Partner richten und einen professionellen, aber ansprechenden visuellen Stil mit klarer, aufmunternder Hintergrundmusik aufweisen. Dabei wird die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt, um die Inhaltserstellung zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine hochgradig ansprechende 15-sekündige AI-Videoanzeige vor, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit von Kleinunternehmern und individuellen Content-Erstellern in sozialen Medien zu gewinnen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit einer modernen Ästhetik und einer klaren, deutlichen Stimme, wobei HeyGens AI-Avatare genutzt werden, um schnell vielfältige Sprecher zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video mit sprechendem Kopf für Bildungs- und Schulungszwecke, speziell für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, um die Unternehmenskultur zu erklären. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeiter, und das Video sollte einen klaren, autoritativen, aber freundlichen visuellen Ton mit einem minimalistischen Hintergrund beibehalten und HeyGens Sprachgenerierung effektiv einsetzen, um eine konsistente und professionelle Audioausgabe zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine wirkungsvolle 60-sekündige Videoanzeige, die sich an potenzielle Kunden richtet, um eine neue Produktfunktion zu präsentieren, die von Verkaufsteams in ihren Präsentationen verwendet werden kann. Das Video benötigt einen eleganten, informativen und überzeugenden visuellen Stil, begleitet von subtiler, professioneller Hintergrundmusik, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen genutzt werden, um ein poliertes und markenkonformes Endergebnis zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Unternehmensvideos funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Unternehmensbeschreibung in ansprechende Videoinhalte mit den AI-gestützten Tools von HeyGen und optimieren Sie die Produktion von der Idee bis zur Fertigstellung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Projektbeschreibung
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Unternehmensbeschreibung oder Ihres Skripts. Die "Text-zu-Video-Funktion" von HeyGen wird Ihren Text in eine dynamische Videogrundlage umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" oder vorgefertigten Videovorlagen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und die Markenidentität zu wahren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie hochwertige "Sprachgenerierung" in mehreren Sprachen oder bereichern Sie Ihr Video mit Stock-Footage aus der Medienbibliothek, um das Engagement zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen "Untertiteln/Beschriftungen" und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, bereit zur Veröffentlichung als Social-Media-Inhalt oder Videoanzeige.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Videos zu Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie mühelos fesselnde AI-Videos, um Kundenerfolge hervorzuheben und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Videoanzeigen und Social-Media-Inhalte verwandelt, indem er realistische AI-Avatare und vielfältige Videovorlagen nutzt. Seine intuitive Plattform vereinfacht den kreativen Prozess von Text-zu-Video und macht anspruchsvolle Produktionen zugänglich.

Ermöglicht HeyGen die Erstellung von Unternehmensvideos?

Ja, HeyGen dient als hervorragender Generator für Unternehmensvideos, der Marketing- und Verkaufsteams ermöglicht, schnell hochwertige Projektvideos zu erstellen. Es vereinfacht den Prozess der Kommunikation von Kernbotschaften und verbessert interne und externe Präsentationen mit professioneller AI-Videoerstellung.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung professioneller Videos mit sprechendem Kopf?

HeyGen ist hervorragend in der Erstellung realistischer Videos mit sprechendem Kopf, die anpassbare AI-Avatare und professionelle Sprachgenerierung bieten. Nutzer können Branding-Elemente wie Logos und benutzerdefinierte Farben integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt und ihre Botschaft verstärkt.

Ist HeyGen geeignet für die Produktion von Bildungs- und Schulungsvideoinhalten?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator für Bildungs- und Schulungszwecke, der es Nutzern ermöglicht, Texte mühelos in Videos umzuwandeln. Zu den Funktionen gehören automatisch generierte Untertitel, umfassendes Stock-Footage und Unterstützung durch eine Medienbibliothek, was die Produktion klarer und effektiver Lernmaterialien vereinfacht.

