Unternehmensankündigung Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Updates

Produzieren Sie schnell hochwertige Unternehmensankündigungen mit unseren leistungsstarken KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, das ein bedeutendes Software-Update vorstellt. Dieses Video sollte sich an interne Mitarbeiter und wichtige Stakeholder richten und einen professionellen, ansprechenden visuellen Stil mit einer selbstbewussten, klaren Stimme bieten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ankündigung in eine dynamische Präsentation zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 2-minütiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das ein neues internes Kommunikationstool erklärt. Streben Sie einen unterstützenden und klaren visuellen Stil an, präsentiert von einem freundlichen KI-Avatar, der sich an neue Mitarbeiter und bestehende Teammitglieder richtet. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel/Captions mit HeyGens Funktionen für ein umfassendes Verständnis einfügen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das die Unternehmensleistung im dritten Quartal zusammenfasst, gedacht für das Management und Investoren. Der visuelle und akustische Stil muss poliert und prägnant sein und datengesteuerte Grafiken sowie einen optimistischen Ton beinhalten. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Unterstützung von Medienbibliotheken/Stock-Material, um schnell eine hochwertige Präsentation zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das einen komplexen neuen technischen Workflow für Ihre IT- und Entwicklungsteams demonstriert. Der visuelle Stil sollte detailliert und erklärend sein und saubere Schnittstellendemonstrationen zeigen, unterstützt von einer präzisen Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für maximale Reichweite nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensankündigung Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos polierte, professionelle Unternehmensankündigungsvideos, indem Sie KI-gestützte Tools und anpassbare Vorlagen für wirkungsvolle interne und externe Kommunikation nutzen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" wählen oder entscheiden Sie sich dafür, eine individuelle Ankündigung von Grund auf zu erstellen, um Ihr "Unternehmensankündigungsvideo" zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihre Ankündigung, indem Sie das unverwechselbare Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit der Funktion "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden, um ein kohärentes und professionelles "Marken-Vorlagen"-Aussehen zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie KI-Verbesserungen an
Heben Sie Ihre Botschaft mit fortschrittlichen "KI-Funktionen" hervor, indem Sie eine realistische "Voiceover-Generierung" aus Ihrem Skript nutzen, um eine klare und professionelle Erzählung für Ihre Ankündigung sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen "Unternehmensvideos" und nutzen Sie "Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um sie für verschiedene Plattformen zu optimieren, was die Verteilung für "interne Kommunikation" oder externes Teilen einfach macht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde unternehmensweite Ankündigungen liefern

.

Erstellen Sie inspirierende und klare Videoankündigungen, um Führungsbotschaften, Unternehmensupdates zu kommunizieren und Ihre gesamte Belegschaft zu motivieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI für die Produktion von Unternehmensvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um den Prozess der Erstellung von Unternehmensvideos zu vereinfachen. Benutzer können Videos aus Textskripten generieren, KI-Avatare einsetzen und professionelle Voiceovers erstellen, was es zu einem effizienten KI-Videoeditor für die Geschäftskommunikation macht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Optimierung der Erstellung von Unternehmensvideos?

HeyGen bietet eine robuste Videoplattform mit Funktionen, die auf Effizienz ausgelegt sind. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und die Unterstützung von Stock-Footage-Bibliotheken, kombiniert mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, optimieren den gesamten Produktionsworkflow für hochwertige Unternehmensvideos.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz bei allen Unternehmensankündigungen aufrechterhalten?

Ja, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, eine starke Markenkonsistenz bei allen Unternehmensankündigungen und -videos sicherzustellen. Mit umfassenden Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie anpassbaren Marken-Vorlagen hilft HeyGen Ihnen, mühelos polierte, markenkonforme Inhalte zu produzieren.

In welcher Weise unterstützt HeyGen die interne Kommunikation und Schulung?

HeyGen dient als idealer Unternehmensankündigung Video Maker zur Verbesserung der internen Kommunikation und Schulungsinitiativen, wie z.B. beim Onboarding von Mitarbeitern. Die Plattform unterstützt die schnelle Erstellung von Inhalten über Text-zu-Video-Funktionen, komplett mit Untertiteln und Voiceover-Generierung, wodurch komplexe Informationen für Ihr Team leicht verständlich werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo