Corporate Ad Video Maker: Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen schnell
Steigern Sie das Engagement und senken Sie die Produktionskosten mit realistischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Marketingteams, die die Content-Produktion skalieren möchten, sollten Sie eine dynamische 45-sekündige Anzeige in Betracht ziehen. Dieses Video sollte schnelle, fesselnde Visuals und eine selbstbewusste, klare Stimme enthalten, die die Effizienz von HeyGen als "Online Video Ad Maker" demonstriert. Betonen Sie, wie schnell überzeugende "Vorlagen & Szenen" angepasst werden können, um die Markenidentität über zahlreiche Kampagnen hinweg zu wahren.
Eine 90-sekündige Unternehmenspräsentation wird für Kommunikationsspezialisten benötigt, die komplexe Dienstleistungen erklären. Dieses Video erfordert anspruchsvolle, informative Visuals, begleitet von einer autoritativen, artikulierten Stimme, die die Professionalität eines "Corporate Ad Video Makers" verkörpert. Zeigen Sie die Präzision und Qualität, die durch HeyGens "Voiceover-Generierung" erreichbar ist, und stellen Sie sicher, dass jede Botschaft mit Klarheit und Wirkung übermittelt wird.
Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an E-Commerce-Unternehmen richtet, die schnelle, ansprechende Promotionen wünschen. Verwenden Sie helle, auffällige Visuals und eine freundliche, energiegeladene Stimme, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen und kraftvolle "Videoanzeigen" zu erstellen. Veranschaulichen Sie die Effektivität von "Untertiteln/Beschriftungen", um ein breiteres Publikum zu erreichen und die Botschaft auch ohne Ton verständlich zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungs-Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell hochwertige Unternehmensvideoanzeigen mit AI, erzielen Sie bessere Ergebnisse und sparen Sie wertvolle Zeit.
Fesselnde Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde kurze Videoanzeigen und Clips, die für Social-Media-Plattformen optimiert sind, um Ihre Reichweite zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videoanzeigen?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Video Ad Maker, der den Prozess vereinfacht, indem er Skripte in polierte Videos mit realistischen AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen verwandelt. Dies rationalisiert die Produktion für alle Arten von Videoanzeigen, von Unternehmens- bis hin zu Social-Media-Anzeigen.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Unternehmensvideoanzeigen?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen für die Bedürfnisse eines Corporate Ad Video Makers, einschließlich umfangreicher Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie vielfältiger Videovorlagen. Der Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine intuitive Anpassung, um Ihre Markenidentität präzise widerzuspiegeln.
Kann HeyGen Videoanzeigen mit Voiceovers in mehreren Sprachen produzieren?
Ja, HeyGen verbessert die globale Reichweite Ihrer Videoanzeigen erheblich, indem es die Generierung hochwertiger Voiceovers in über 50 Sprachen unterstützt. Diese technische Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Inhalte effektiv bei vielfältigen internationalen Zielgruppen ankommen.
Wie kann ich AI-Schauspieler und Skripte nutzen, um mit HeyGen schnell Videoanzeigen zu produzieren?
HeyGen ermöglicht es Content-Erstellern, schnell ansprechende Videoanzeigen zu produzieren, indem AI-Schauspieler Ihre Skripte direkt in Videos umsetzen. Dieser technische Ansatz reduziert die Produktionszeit und -ressourcen, die normalerweise mit der traditionellen Videoproduktion verbunden sind, erheblich.