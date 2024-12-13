Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Tutorial für einen Video-Maker zu Kochtricks, das sich an vielbeschäftigte Hobbyköche richtet und einen einzigen genialen Küchentrick zeigt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Einrichtung und eine fröhliche "Sprachgenerierung", um den Trick klar zu erklären, mit hellen Nahaufnahmen und einem energetischen Hintergrundtrack.

