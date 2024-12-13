Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit Online-Werbung kämpfen, und zeigen Sie, wie HeyGen statische Produktbilder in dynamische, ansprechende Anzeigen verwandelt. Der visuelle Stil sollte modern und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, begleitet von einem enthusiastischen und klaren Voiceover. Heben Sie die "Templates & scenes"-Funktion von HeyGen hervor, um den gesamten "conversion video maker"-Prozess zu vereinfachen und die professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich zu machen.

