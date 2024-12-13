Auftragnehmer-Schulungsvideo-Ersteller zur Erstellung effektiver Inhalte
Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die Compliance-Schulung, indem Sie schnell professionelle Videos aus Ihren Skripten mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges wichtiges Compliance-Training-Update, das sich an bestehende Auftragnehmer und L&D-Teams richtet. Dieses autoritative, aber ansprechende Video nutzt Text-zu-Video aus dem Skript, um Genauigkeit zu gewährleisten, und enthält Untertitel für Barrierefreiheit, was Organisationen hilft, die Schulungskosten durch seine prägnante, informative Lieferung und professionelles Voiceover zu reduzieren.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges dynamisches Schulungsvideo für Auftragnehmer, die ein neues Werkzeug oder Produkt erlernen, das sich an Produktschulungsleiter richtet. Mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen für einen schrittweisen Ansatz integriert dieses Video umfangreiche Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung, um komplexe Verfahren visuell zu demonstrieren, was eine hoch ansprechende Inhaltserstellung mit animierten Visuals und einem leitenden Voiceover sicherstellt.
Erstellen Sie einen 45-sekündigen dringenden und visuell eindrucksvollen Schnellleitfaden zu Sicherheitsprotokollen für alle Auftragnehmer, der für schnelles Verständnis auf verschiedenen Geräten konzipiert ist. Dieses Video verwendet anpassbare Vorlagen, um wichtige Sicherheitserinnerungen hervorzuheben, und nutzt Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um eine optimale Anzeige auf jeder Plattform zu gewährleisten, mit einem klaren AI-Avatar und einem direkten Audiostil für sofortiges Verständnis.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie die Produktion von Auftragnehmer-Schulungen.
Produzieren Sie schnell eine größere Menge an Schulungsvideos und erweitern Sie effizient Ihre Reichweite auf alle Auftragnehmer.
Verbessern Sie das Schulungsengagement.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung der Auftragnehmer erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Benutzern, hochgradig ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie zu erstellen. Sie können AI-Avatare und dynamische Szenen nutzen, um überzeugende Inhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Lernergebnisse verbessern. HeyGen macht den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos sowohl effizient als auch kreativ.
Welche Anpassungsfunktionen bietet HeyGen für markengerechte Schulungsvideos?
HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, um eine konsistente Markenbildung in all Ihren Schulungsvideos sicherzustellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, integrieren Sie die Farben und Logos Ihrer Marke und wählen Sie aus verschiedenen Medien, um Schulungsinhalte zu erstellen, die perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies gewährleistet ein professionelles und einheitliches Lernerlebnis.
Kann HeyGen Skripte effizient in professionelle Schulungsvideos umwandeln?
Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess der Umwandlung von Skripten in professionelle Schulungsvideos mit seinen leistungsstarken AI-Funktionen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGens AI-Voiceovers und Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion generieren ein vollständiges Video, einschließlich AI-Avataren und automatisch hinzugefügten Untertiteln. Dies reduziert die Produktionszeit und den Aufwand erheblich.
Wie können L&D-Teams HeyGen für effektives Mitarbeiter-Onboarding und Compliance-Schulungen nutzen?
HeyGen ist ein unverzichtbares Werkzeug für L&D-Teams, das es ihnen ermöglicht, eine breite Palette wesentlicher Schulungsvideos zu produzieren, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding und Compliance-Schulungen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die AI-Funktionen ermöglichen eine schnelle Erstellung hochwertiger, professioneller Schulungsvideos, die leicht aktualisiert und im gesamten Unternehmen skaliert werden können. Dies stellt sicher, dass Mitarbeiter konsistente und effektive Lernressourcen erhalten.