Entwerfen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für neue Auftragnehmer, das sie durch die ersten Sicherheitsprotokolle führt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen, beruhigenden Ton und hochwertigen AI-Voiceovers. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung solch wichtiger Schulungsvideos für Auftragnehmer mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen.

Produzieren Sie ein aufschlussreiches 60-Sekunden-Video für L&D-Teams, das einen effektiven Mitarbeiter-Onboarding-Prozess zeigt. Das Video sollte eine moderne, ansprechende visuelle Ästhetik haben und HeyGens realistische AI-Avatare nutzen, um zentrale Unternehmenswerte und anfängliche Aufgaben zu präsentieren, alles mühelos generiert mit Text-zu-Video aus dem Skript.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Compliance-Training-Video für Auftragnehmer über spezifische Branchenvorschriften. Der visuelle und akustische Stil muss autoritativ, aber zugänglich sein, wobei die starke Unternehmensmarke durch HeyGens implizite Branding-Kontrollen beibehalten wird, und klare Untertitel/Captions für maximale Beibehaltung und Zugänglichkeit enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video für erfahrene Auftragnehmer, die fortgeschrittene technische Verfahren für neue Ausrüstung erlernen. Der Stil sollte praktisch und informativ sein, ansprechende visuelle Inhalte aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um komplexe Schritte zu veranschaulichen, und für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis gestaltet sein.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Auftragnehmer-Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos für Ihre Auftragnehmer mit unserer AI-gestützten Plattform, die für konsistente und klare Kommunikation sorgt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text in ansprechende Videoszenen zu verwandeln, ideal für umfassende Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen, und machen Sie Ihre Inhalte des Auftragnehmer-Schulungsvideo-Generators dynamischer und ansprechender.
3
Step 3
Anpassen mit Branding-Kontrollen
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Lernmaterialien. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um die visuelle Identität Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Schulungsmodule zu integrieren, was für L&D-Teams unerlässlich ist.
4
Step 4
Erstellen und exportieren Sie ansprechende Inhalte
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Format und Seitenverhältnis mit HeyGens Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre ansprechenden Videos bereit zur Verteilung sind.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungen

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie technische oder Compliance-Schulungen mit AI-Video-Generierung, um komplexe Themen für Auftragnehmer zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Schulungsvideos mit AI verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Videos verwandelt. Es nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um professionelle Schulungsvideos effizient zu erstellen und den Prozess für L&D-Teams erheblich zu vereinfachen.

Welche Branding-Kontrollen stehen zur Verfügung, um maßgeschneiderte Schulungsvideos zu erstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und Schriftarten direkt in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Mit anpassbaren Vorlagen können Sie sicherstellen, dass jedes Stück Inhalt, vom Mitarbeiter-Onboarding bis zum Compliance-Training, Ihre Markenidentität konsistent widerspiegelt.

Kann HeyGen als Auftragnehmer-Schulungsvideo-Generator verwendet werden?

Absolut. HeyGen dient als idealer Auftragnehmer-Schulungsvideo-Generator, der die Erstellung umfassender und ansprechender Videos für verschiedene Lernbedürfnisse vereinfacht. Sie können problemlos technische Schulungsmodule oder Onboarding-Inhalte mit AI-Avataren und reichhaltigen Medien erstellen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige AI-Voiceovers und Untertitel für globale Zielgruppen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche mehrsprachige Unterstützung mit fortschrittlichen AI-Voiceovers und automatisierten Untertiteln. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos für diverse globale Teams zugänglich und wirkungsvoll sind und Sprachbarrieren mühelos überwinden.

