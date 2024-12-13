Erklärvideo-Ersteller für Auftragnehmer: Steigern Sie Ihr Geschäft

Steigern Sie die Kundenbindung mit professionellen Erklärvideos. HeyGens Sprachgenerierung verleiht jedem Projekt einen polierten, überzeugenden Touch.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das für unabhängige Auftragnehmer konzipiert ist, um ihre Dienstleistungen potenziellen Kunden klar zu vermitteln und die Vorteile der Beauftragung eines lokalen Experten hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit subtilen animierten Grafiken von Werkzeugen und Projekten, ergänzt durch eine freundliche und beruhigende Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird. Dieses Video soll sofort Vertrauen aufbauen und Fachwissen effektiv vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Marketingteams in größeren Bauunternehmen richtet und ein neues nachhaltiges Baumaterial oder eine Technik demonstriert. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit klaren Motion Graphics und einem mitreißenden Soundtrack, wobei ein ansprechender AI-Avatar die wichtigsten Informationen prägnant präsentiert. Das Ziel ist es, auf sozialen Medienplattformen schnell Aufmerksamkeit zu erregen und Interesse bei Branchenprofis zu wecken.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo mit einer vorgefertigten Vorlage, das sich an Hausbesitzer richtet, die Renovierungen in Betracht ziehen, und sie durch den Prozess einer Küchenrenovierung von der Beratung bis zur Fertigstellung führt. Die visuelle Erzählung sollte warm und einladend sein, mit einer Mischung aus Stockmaterial und einfachen Grafiken, um jeden Schritt zu veranschaulichen, unterstützt von einem ermutigenden und informativen Skript. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um den Erstellungsprozess zu optimieren und es jedem Handwerker zu erleichtern, seine Projektgeschichte zu erzählen.
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Erklärvideo für Vertriebsprofis im Vertragssektor, das speziell darauf ausgelegt ist, ein einzigartiges Verkaufsargument ihrer Dienstleistung hervorzuheben, wie z.B. eine Zufriedenheitsgarantie oder eine schnelle Projektabwicklung. Die visuelle Präsentation muss direkt und wirkungsvoll sein, mit fetten Textüberlagerungen und schnellen Schnitten, sowie automatisch generierten Untertiteln, um auch in geräuschlosen Umgebungen Klarheit zu gewährleisten. Dieses Video sollte als kraftvoller Einstieg für Präsentationen oder als schneller Austausch in Messaging-Apps dienen.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Ersteller für Auftragnehmer funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos, die Ihre Dienstleistungen als Auftragnehmer präsentieren, Ihr Publikum ansprechen und die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens mit unseren intuitiven Tools steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Projektstart
Wählen Sie aus unserer breiten Palette professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, um Ihr Erklärvideo für Auftragnehmer zu starten und von Anfang an einen polierten Look zu gewährleisten.
2
Step 2
Einfach anpassen
Personalisieren Sie Ihre Videoinhalte, fügen Sie spezifische Details hinzu und integrieren Sie Ihre Markenelemente mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche, die für müheloses Bearbeiten entwickelt wurde.
3
Step 3
Professionelle Erzählung hinzufügen
Heben Sie Ihre Botschaft hervor, indem Sie unsere integrierte Sprachgenerierungsfunktion nutzen, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Audios in mehreren Stimmen und Sprachen zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und optimieren Sie es für jede Plattform mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft Ihr Publikum effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen & Projekte hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Projektpräsentationen in ansprechende AI-Videos, die Vertrauen aufbauen und Fachwissen demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Videoplattform, die die Produktion von Erklärvideos mühelos macht. Mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen können Sie schnell ansprechende Inhalte erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Können Unternehmen wie Auftragnehmer HeyGen effektiv für das Marketing mit Erklärvideos nutzen?

Absolut. HeyGen dient als hervorragender Erklärvideo-Ersteller für Auftragnehmer und ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Videos für Vertrieb & Marketing sowie die Promotion in sozialen Medien zu produzieren. Sie können AI-Avatare und realistische Sprachgenerierung nutzen, um Ihre Dienstleistungen klar und professionell zu artikulieren.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen zur Produktion animierter Erklärvideos?

HeyGen bietet eine Reihe einzigartiger Funktionen zur Erstellung animierter Erklärvideos, darunter AI-Avatare, die Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken präsentieren können. Die Plattform unterstützt Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, schriftliche Inhalte mühelos in dynamische Visualisierungen zu verwandeln, komplett mit Animationen und Motion Graphics.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung von Erklärvideos?

Ja, HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Prozess der Erstellung von Erklärvideos für jedermann vereinfacht. Sein zugängliches Design, kombiniert mit vorgefertigten Vorlagen und KI-gestützten Videotools, sorgt für ein reibungsloses und effizientes Erlebnis von Anfang bis Ende.

