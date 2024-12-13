Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das für unabhängige Auftragnehmer konzipiert ist, um ihre Dienstleistungen potenziellen Kunden klar zu vermitteln und die Vorteile der Beauftragung eines lokalen Experten hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit subtilen animierten Grafiken von Werkzeugen und Projekten, ergänzt durch eine freundliche und beruhigende Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird. Dieses Video soll sofort Vertrauen aufbauen und Fachwissen effektiv vermitteln.

