Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges animiertes Erklärvideo für den internen Gebrauch im Unternehmen, um Mitarbeitern ein neues Richtlinien-Update in einem ansprechenden und zugänglichen Format vorzustellen. Der visuelle Stil sollte freundlich und hell sein, unterstützt von einer klaren, zugänglichen Stimme und einem subtilen Hintergrundtrack, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Anpassung genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Startups und kleine Unternehmen, das sich an neue Kunden richtet, um die wichtigsten Nutzungsbedingungen klar darzustellen. Verwenden Sie einen modernen, infografischen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen, begleitet von einem freundlichen AI-Avatar, der die Informationen präsentiert, und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für eine persönliche Note.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Vertragserklärvideo für Finanzberater, das sich an potenzielle Kunden richtet, um komplexe Anlagevereinbarungen im Rahmen einer Marketingstrategie zu klären. Die visuelle Präsentation sollte anspruchsvoll und datenreich sein, relevante Stock-Videos zur Verbesserung des Verständnisses einbeziehen, alles erzählt von einer ruhigen und beruhigenden Stimme, unterstützt von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Vertragserklärvideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie komplexe juristische Dokumente schnell in klare, ansprechende Erklärvideos, um Vertragsdetails für alle leicht verständlich zu machen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Vertragserklärungsskript direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript bildet die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Erklärung zu präsentieren. Dies personalisiert das Lernerlebnis für die Zuschauer.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachübertragungen
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingendem Audio zum Leben. Unser Sprachübertragungstool erstellt professionelle Erzählungen, die komplexe Vertragsbedingungen klar artikulieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzufügen. Dann exportieren Sie Ihr klares, professionelles Vertragserklärvideo, bereit, komplexe Themen zu vereinfachen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie juristische Schulungen und Einarbeitungen

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensquote in juristischen Schulungen zu steigern und ein besseres Verständnis von Verträgen und Compliance zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Vertragserklärvideos für Juristen?

HeyGen ermöglicht es Juristen, schnell klare Vertragserklärvideos zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript nutzt. Dies hilft, komplexe Themen zu vereinfachen und sorgt für ein besseres Verständnis bei Mandanten und Stakeholdern.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um professionelle Erklärvideos effizient zu erstellen?

HeyGen bietet einen umfassenden Erklärvideo-Macher mit AI-Sprachübertragungen, AI-Avataren und einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen. Benutzer können ein Skript einfach in ein animiertes Erklärvideo verwandeln, indem sie intuitive Drag-and-Drop-Tools und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen.

Kann ich AI nutzen, um Sprachübertragungen und Avatare für meine Erklärvideos mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-Technologie, um realistische AI-Sprachübertragungen und benutzerdefinierte AI-Avatare für Ihre Erklärvideos zu generieren. Diese Text-zu-Video-Funktion rationalisiert den Produktionsprozess und macht die Videoerstellung zugänglich und effizient.

Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Erklärvideos für eine konsistente Marketingstrategie branden?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenbeständigkeit in Ihren Erklärvideos durch spezielle Branding-Kontrollen für Logos und Farben zu wahren. Sie können auch Stock-Videos und anpassbare Vorlagen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt mit Ihrer Marketingstrategie in verschiedenen Seitenverhältnissen übereinstimmt.

