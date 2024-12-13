Kontextuelles Systems-Videoerstellung: AI-Inhaltserstellung leicht gemacht

Nutzen Sie kontextbewusste Videobearbeitung, um Inhalte schnell umzufunktionieren und professionelle Videos mit AI-Avataren zu erstellen.

579/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo für Marketingteams und Spezialisten für Vertriebsunterstützung, das zeigt, wie "kontextbewusste Videobearbeitung" die personalisierte Kommunikation revolutioniert. Verwenden Sie eine lebendige und ansprechende visuelle Ästhetik mit schnellen Schnitten, die verschiedene Zielgruppen hervorheben, ergänzt durch eine freundliche, professionelle "Voiceover-Generierung". Demonstrieren Sie, wie "AI-Avatare" maßgeschneiderte Botschaften basierend auf dem Kontext des Zuschauers übermitteln können, sodass jedes personalisierte Video direkt bei seinem Empfänger ankommt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das HeyGen als ultimative "AI-Video-Umnutzungsplattform" hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit Textanimationen auf dem Bildschirm und mitreißender Hintergrundmusik, die die Einfachheit der Umwandlung von Langform-Inhalten in ansprechende "Social-Media-Clips" deutlich macht. Betonen Sie, wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und die Unterstützung für eine "Medienbibliothek/Stock" eine schnelle Anpassung von Inhalten über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichen und den traditionell zeitaufwändigen Umnutzungsprozess automatisieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Anleitungsvideo für L&D-Profis und Teams zur Kunden-Einführung vor, das die Kraft der "kontextuellen AI-Videoerstellung" für gezielte Lernmodule veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte klar und professionell sein, mit sauberen Grafiken und Bildschirmaufnahmen, die Arbeitsabläufe demonstrieren, unterstützt durch eine lehrreiche und beruhigende "Voiceover-Generierung". Konzentrieren Sie sich darauf, wie "Vorlagen & Szenen" kombiniert mit "Untertiteln/Beschriftungen" tief relevante "Kunden-Einführungserlebnisse" schaffen können, um sicherzustellen, dass Informationen effektiv basierend auf dem spezifischen Lernpfad des Benutzers durch ausgeklügelte maschinelle Lernanalysen vermittelt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kontextuelle Systems-Videoerstellung funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre statischen Inhalte in dynamische, kontextbewusste Videos, die präzise und wirkungsvolle Botschaften vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Kernkontext
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Textes. Unsere Plattform nutzt dies als Grundlage und verwendet "Text-to-Video aus Skript"-Fähigkeiten, um die Kernbotschaft und den Kontext zu verstehen, den Sie vermitteln möchten.
2
Step 2
Erzeugen Sie kontextbewusste Visuals
Unsere fortschrittliche "AI-Technologie" analysiert Ihre Eingaben und schlägt intelligent relevante Szenen und Medien vor, die mit dem spezifischen Kontext Ihres Inhalts übereinstimmen, was den Bearbeitungsprozess nahtlos macht.
3
Step 3
Verbessern Sie Klarheit und Engagement
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie "Voiceover-Generierung" hinzufügen, um Ihre Geschichte zu erzählen, oder Untertitel/Beschriftungen einfügen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft in jeder Umgebung klar ist.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre umfunktionierten Inhalte
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Aspekte wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen anpassen. Nutzen Sie Ihre Inhalte effizient um, um ansprechende Social-Media-Clips oder personalisierte Videos für verschiedene Bedürfnisse zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Onboarding

.

Liefern Sie personalisierte und kontextuelle Trainingserlebnisse, die das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden durch AI-gesteuerte Inhalte verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI-Technologie für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Technologie", um wesentliche Aspekte der Videoproduktion zu automatisieren, von der Erstellung lebensechter "AI-Avatare" bis hin zur Umwandlung von Skripten in ansprechende "Text-to-Video"-Inhalte. Dies ermöglicht eine effiziente "Automatisierung" der Videoproduktion und vereinfacht Arbeitsabläufe erheblich.

Kann HeyGen als AI-Video-Umnutzungsplattform fungieren?

Absolut, HeyGen dient als effektive "AI-Video-Umnutzungsplattform", die es Nutzern ermöglicht, bestehende Inhalte schnell in neue Formate umzuwandeln, die für verschiedene Kanäle geeignet sind. Seine Fähigkeiten ermöglichen die Erstellung von "Social-Media-Clips" und anderen maßgeschneiderten Videos aus längeren Originalstücken, was die Effizienz der "Inhaltsumnutzung" verbessert.

Welche "kontextbewussten Videobearbeitungs"-Funktionen bietet HeyGen für Untertitel und Voiceovers?

HeyGen bietet robuste Funktionen für "kontextbewusste Videobearbeitung" durch die automatische Generierung von "Untertiteln/Beschriftungen", die perfekt mit Ihrem Videoinhalt synchronisiert sind. Darüber hinaus ermöglichen seine fortschrittlichen "Voiceover-Generierungs"-Fähigkeiten eine präzise Kontrolle über Ton und Lieferung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv vermittelt wird.

In welcher Weise unterstützt HeyGen die "kontextuelle AI-Videoerstellung" für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen glänzt in der "kontextuellen AI-Videoerstellung", indem es Nutzern ermöglicht, hochgradig angepasste Videos aus Skripten zu erstellen, komplett mit dynamischen "AI-Avataren" und maßgeschneiderten "Voiceovers". Dieser leistungsstarke Ansatz stellt sicher, dass generierte Inhalte relevant und ansprechend für spezifische Zielgruppen und Zwecke sind, was eine personalisierte Kommunikation ermöglicht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo