Kontextueller Führungs-Videoersteller: Stärken Sie Ihr Team

Steigern Sie das Engagement und bieten Sie personalisierte Schulungen mit dynamischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Thought-Leadership-Video über die Zukunft der Remote-Arbeit, das sich an HR-Manager und Unternehmensstrategen richtet. Die visuelle Ästhetik sollte modern und elegant sein, mit professionellen Grafiken und einer autoritativen, ansprechenden AI-Stimme. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Ideen klar und konsistent zu präsentieren und ein poliertes Unternehmensimage im gesamten Video zu bewahren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Microlearning-Video für alle Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie zur digitalen Sicherheit erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und freundlich sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und einer leicht verständlichen Stimme. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel/Captions prominent angezeigt werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern und den Schulungsprozess für Mitarbeiter inklusiver zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Werbevideo, das die Fähigkeiten eines AI-gestützten Videoerstellers für Kleinunternehmer und Marketingteams zeigt. Das Video sollte einen dynamischen und energetischen visuellen Stil haben, mit schnellen Schnitten und mitreißender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell verschiedene Demonstrationen unterschiedlicher Videostile zusammenzustellen und die Vielseitigkeit und einfache Erstellung hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein kontextueller Führungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Führungsschulungsvideos. Verwandeln Sie Ihre Erkenntnisse in wirkungsvolle Thought-Leadership-Inhalte mit AI-gestützter Videoproduktion.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Führungsbotschaft. Nutzen Sie den AI-gestützten Videoersteller, um Ihren Text in ein dynamisches Video zu verwandeln, indem Sie Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript verwenden.
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Wählen Sie die perfekte visuelle Persönlichkeit, um Ihre kontextuellen Führungseinblicke professionell zu vermitteln.
Step 3
Erzeugen Sie Sprachübertragungen und Untertitel
Verbessern Sie Ihre Führungsschulungsvideos mit natürlich klingenden AI-Sprachübertragungen. Generieren Sie automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer zugänglich und wirkungsvoll ist.
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Passen Sie Ihr Thought-Leadership-Video mit Ihren einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben. Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Thought-Leadership-Inhalte

Entwickeln Sie überzeugende motivierende und Thought-Leadership-Videos mit AI, um Ihr Zielpublikum effektiv zu inspirieren, zu bilden und zu beeinflussen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und natürliche AI-Sprachübertragungen verwendet werden, was den gesamten Text-zu-Video-Produktionsprozess vereinfacht.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare und mehrsprachige Inhalte erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung personalisierter AI-Avatare und unterstützt mehrsprachige Synchronisation, sodass Sie vielfältige Inhalte für ein globales Publikum mit lokalisierten Sprachübertragungen und Untertiteln erstellen können.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet einen umfassenden Videoeditor mit anpassbaren Videovorlagen, robusten Branding-Kontrollen und effizienten Text-zu-Video-Funktionen, die eine schnelle und konsistente Inhaltserstellung für verschiedene Bedürfnisse wie Mitarbeiterschulungen oder Microlearning gewährleisten.

Unterstützt HeyGen automatische Untertitel und die Integration von Stockmedien?

Absolut. HeyGen generiert automatisch Untertitel für Ihre Videos und bietet eine umfangreiche Integration von Stockmedien, um Ihre visuellen Inhalte zu verbessern und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

