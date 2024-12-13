Vorschau-Videogenerator für ansprechende Previews

Verwandeln Sie Skripte schnell in fesselnde Inhaltsvorschauen mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Produkt-Demovideo für Kleinunternehmer, das eine neue Softwarefunktion präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und energiegeladen sein, wobei HeyGens AI-Avatare den Rundgang präsentieren und Produktscreenshots über die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, zusammen mit der benutzerdefinierten Voiceover-Generierung, um komplexe Funktionen klar zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich einen 45-sekündigen ansprechenden Social-Media-Clip für Content-Ersteller vor, der zeigt, wie man Vorschau-Videogenerator-Snippets für neue Veröffentlichungen produziert. Dieses Video sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung genutzt werden und Untertitel/Captioning für eine breitere Zugänglichkeit eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass das Endergebnis markengerechte Videos sind.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Einführungsvideo für ein Schulungsmodul für Unternehmensschulungen, das sich auf globale Kommunikationsstrategien mit einem AI-Videotranslator konzentriert. Das Video sollte einen lehrreichen und klaren visuellen Stil haben, der zeigt, wie HeyGens AI-Avatare in mehreren Sprachen mit präzisem Lippen-Synchron sprechen, um Sprachbarrieren für diverse Mitarbeitergruppen effektiv zu überwinden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Vorschau-Videogenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Texte und Ideen sofort in fesselnde Videovorschauen mit AI, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und das Engagement zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes, und unsere fortschrittliche AI verwandelt ihn sofort in ein dynamisches Videoskript, das die Grundlage Ihrer Inhaltsvorschau bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die Ihr Bildschirmpräsentator sein werden und Ihre Inhaltsvorschau mit ansprechenden visuellen Elementen zum Leben erwecken.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie Ihre einzigartigen Branding-Elemente, einschließlich Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Inhaltsvorschau-Videos perfekt mit Ihren visuellen Richtlinien übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Vorschau
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, und exportieren Sie dann Ihre hochwertige Inhaltsvorschau, die sofort geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vorschau von Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-generierte Videovorschauen, um Vertrauen aufzubauen und den Wert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI-Videogenerator die Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in Video zu verwandeln, sodass Benutzer professionellen Inhalt effizient erstellen können. Unsere Plattform bietet realistische AI-Avatare und robuste Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihren Produktionsprozess vom Skript bis zum fertigen Video zu optimieren.

Kann HeyGen Text in ansprechende Videoinhalte mit AI-Voiceovers umwandeln?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, Ihre Skripte in dynamische Videoinhalte zu verwandeln, indem es ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie nutzt. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Voiceovers wählen, die natürliche und ausdrucksstarke Erzählungen bieten, um Ihre Marketingvideos und Ihre Präsenz in sozialen Medien zu verbessern.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Videovorlagen in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, sodass Sie deren Aussehen und Ausdruck anpassen können, um markengerechte Videos zu gewährleisten. Darüber hinaus können unsere vielfältigen Videovorlagen vollständig mit Ihrem Branding, Ihren Medien und Untertiteln personalisiert werden, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

Wie unterstützt HeyGen fortschrittliche Videobearbeitungs- und Asset-Management-Funktionen?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungsfunktionen innerhalb seiner Plattform, die eine nahtlose Integration Ihrer eigenen Medienbibliotheks-Assets und Bild-zu-Video-AI-Transformationen ermöglichen. Sie können Elemente wie Untertitel, Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen einfach verwalten, um polierte, professionelle Videos zu produzieren.

