AI-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Content-Performance

Verwandeln Sie Skripte mühelos in hochwertige Social-Media-Videos mit AI-gestützter Text-zu-Video-Funktion.

417/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles und informatives Video für Marketingfachleute und Kleinunternehmer, das die Leistungsfähigkeit der End-to-End-Videoerstellung demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, begleitet von einer autoritativen Voiceover-Generierung, die zeigt, wie HeyGens generative AI-Video-Funktionen in Kombination mit professionellen Vorlagen und Szenen mühelos hochwertige Ergebnisse liefern können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein künstlerisches und visuell reichhaltiges 60-sekündiges Kurzvideo für digitale Künstler und kreative Agenturen, das die kreative Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten der AI-Videoerstellungstools betont. Die Ästhetik sollte experimentell und inspirierend sein, untermalt von Ambient-Musik, und HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie flexible Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um einzigartige visuelle Erzählungen zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein modernes und effizientes 30-sekündiges Erklärvideo für vielbeschäftigte Unternehmer und Online-Kurs-Ersteller, das die Produktivitäts-Apps für Videos hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und freundlich sein und erklären, wie HeyGens integrierte Vorlagen und Szenen, zusammen mit nahtloser Skriptbearbeitung, eine schnelle Inhaltserstellung ermöglichen, die durch automatische Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit weiter verbessert wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Content-Performance-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videos für Ihre Content-Strategie. Nutzen Sie AI, um Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, optimieren Sie die Leistung und steigern Sie Ihre Reichweite über Plattformen hinweg.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwandelt Ihren Text sofort in ein visuelles Storyboard, das die Grundlage Ihres Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit einem überzeugenden Präsentator. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken artikulieren können, um Ihre Inhalte ansprechender und nachvollziehbarer zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie ein professionelles Voiceover hinzu
Verleihen Sie Ihrem Video einen klaren und professionellen Klang. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion, um lebensechte Erzählungen in verschiedenen Sprachen und Stilen zu erstellen, damit Ihre Botschaft laut und deutlich gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und optimieren
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Format und Seitenverhältnis. Unsere flexible Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte stellen sicher, dass Ihre Inhalte perfekt für jede Plattform optimiert sind, um die Leistung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Kundenreferenzen

.

Gestalten Sie authentische und überzeugende AI-gestützte Videoreferenzen, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den AI-Videoerstellungsprozess?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, Skripte mühelos in ansprechende AI-Videos zu verwandeln. Die intuitive Benutzeroberfläche und die generativen AI-Video-Funktionen bieten umfassende kreative Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten für hochwertige Videoergebnisse.

Kann HeyGen AI-Videos mit realistischen AI-Avataren für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse produzieren?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an realistischen AI-Avataren, die sich perfekt für die Erstellung dynamischer Social-Media-Videos, Marketinginhalte und mehr eignen. Diese End-to-End-Videoerstellungsplattform verbessert Ihr Storytelling mit AI-gestützten visuellen Darstellungen und ausdrucksstarken Gesten.

Welche kreativen Kontroll- und Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Video-Produktions-Workflows?

HeyGen bietet umfassende kreative Kontrolle durch Funktionen wie Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie eine umfangreiche Medienbibliothek. Nutzer können auch AI-gestützte Vorlagen und präzise Skriptbearbeitung nutzen, um ihre AI-Videos innerhalb effizienter Video-Produktions-Workflows vollständig anzupassen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von AI-Video-Inhalten, einschließlich Kurz- und Langform?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Video-Produktivitäts-App, die für unterschiedliche AI-Video-Inhaltsbedürfnisse entwickelt wurde. Sie unterstützt alles von viralen Videos und Social-Media-Kurzvideos bis hin zu längeren Präsentationen, komplett mit Funktionen wie Anpassung des Seitenverhältnisses und automatischer Untertitelgenerierung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo