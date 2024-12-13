Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer und technische Vermarkter richtet und zeigt, wie man schnell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren produziert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem professionellen und direkten Voiceover, das den Prozess erklärt. Heben Sie die nahtlose Integration von AI-Avataren und Voiceover-Generierung hervor, um überzeugendes Content-Marketing-Material zu erstellen, ohne teure Ausrüstung zu benötigen.

