Content-Marketing-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Erklärinhalte mit AI-Text-zu-Video aus Skripten für wirkungsvolle Marketingkampagnen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer und technische Vermarkter richtet und zeigt, wie man schnell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren produziert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem professionellen und direkten Voiceover, das den Prozess erklärt. Heben Sie die nahtlose Integration von AI-Avataren und Voiceover-Generierung hervor, um überzeugendes Content-Marketing-Material zu erstellen, ohne teure Ausrüstung zu benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Erklärvideo für Spezialisten im digitalen Marketing und Content-Ersteller vor, das die Leistungsfähigkeit der AI-Text-zu-Video-Transformation zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte ein fesselndes Bildschirmaufnahme-Tutorial mit einem begeisterten Voiceover sein, das klar veranschaulicht, wie man Skripte in professionelle Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umwandelt. Stellen Sie sicher, dass klare Untertitel/Caption automatisch generiert werden, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für Videomarketing-Kampagnen macht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 2-minütiges Tutorial, das sich an Marketingmanager und Videoproduktionsteams richtet und die Effizienz von HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervorhebt. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil haben, der verschiedene Vorlagenanwendungen mit peppiger Hintergrundmusik und einem professionellen Voiceover zeigt. Betonen Sie, wie HeyGen als ultimatives AI-gestütztes Video-Tool fungiert, das seine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um schnell hochwertige Produktionen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen dynamischen 45-sekündigen Clip für Social-Media-Manager und E-Commerce-Vermarkter, der sich auf die Vielseitigkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis konzentriert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und demonstrationsorientiert sein, mit klaren Visuals und energetischer Hintergrundmusik, die zeigen, wie mühelos ein einziges Video für verschiedene Plattformen optimiert werden kann. Dieses Video sollte HeyGens Rolle als unverzichtbarer Marketing-Video-Maker und Videomarketing-Plattform unterstreichen, weiter verbessert durch automatisch generierte Untertitel/Caption, um die Reichweite auf jedem Kanal zu maximieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Content-Marketing-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Content-Marketing-Videos, die Ihr Publikum ansprechen und Ihre Marke mit intuitiven AI-gestützten Tools stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen, um unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu nutzen, die Ihre Ideen sofort in eine grundlegende Videostruktur verwandelt.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Visuals hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit dynamischen "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder bereichern Sie sie mit überzeugenden Visuals aus unserer Medienbibliothek. Dies erweckt Ihr Marketingvideo zum Leben.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Markenidentität an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Markenfarben, Schriftarten und Logos mit unseren intuitiven "Branding-Kontrollen" an, um sicherzustellen, dass jedes Marketingvideo perfekt zu Ihrer etablierten Marke passt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie unsere Funktion "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihre Inhalte für Plattformen wie Social-Media-Videos zu optimieren und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende Testimonial-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um die Erstellung von Videoinhalten zu optimieren?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem es fortschrittliche AI-gestützte Tools integriert, die es Ihnen ermöglichen, Text mühelos in Videos zu verwandeln. Dazu gehört die Erstellung realistischer AI-Avatare und die Synthese von Stimmen direkt aus Ihrem Skript, was den Prozess äußerst effizient macht.

Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGens Plattform erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl professioneller Marketingvideos produzieren, wie z.B. ansprechende Social-Media-Videos, überzeugende Videoanzeigen, authentische Testimonials und informative Erklärvideos. Die Plattform bietet vielseitige Videovorlagen und eine intuitive Benutzeroberfläche, um Ihre Konzepte zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen individuelle Markenanpassungen und externe Medieninhalte integrieren?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens einfach in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch externe Medieninhalte einbinden oder die umfassende Medienbibliothek von HeyGen nutzen, um ein wirklich maßgeschneidertes Marketing-Video-Maker-Erlebnis zu schaffen.

Welche Exportoptionen bietet HeyGen für die plattformübergreifende Videodistribution?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte für jede Plattform optimiert sind, indem es verschiedene Größenanpassungsoptionen im Seitenverhältnis und flexible Exportmöglichkeiten bietet. Es generiert auch automatisch präzise Untertitel und Caption, um die Zugänglichkeit und Reichweite über verschiedene Kanäle hinweg zu verbessern.

