Optimieren Sie Ihre Strategie mit einem Content-Marketing-Video-Generator
Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos mit unserem AI-Video-Generator, der Ihre Skripte in wenigen Minuten in überzeugende visuelle Inhalte verwandelt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Marketingagenturen und Kleinunternehmer richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als Marketing-Video-Maker zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit einem professionellen, menschenähnlichen AI-Avatar, der die Vorteile des personalisierten Content-Marketings erklärt, unterstützt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack, der die nahtlose Integration und Nutzung der "AI-Avatare" von HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Kampagnen betont.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Content-Ersteller und Marketing-Teams, das zeigt, wie man schnell markenkonforme Marketingvideos mit einem Online-AI-Video-Generator erstellt. Verwenden Sie einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit lebendigen Grafiken und klaren Textüberlagerungen, untermalt von einem energetischen Unternehmensmusiktrack und einem freundlichen Erzähler. Das Video sollte speziell demonstrieren, wie man die "Vorlagen & Szenen" von HeyGen für eine schnelle und professionelle Videoproduktion nutzt.
Gestalten Sie ein 1-minütiges 30-sekündiges Tutorial-Video, das sich an Social-Media-Manager und globale Marketing-Teams richtet und sich darauf konzentriert, Videomarketing-Inhalte zugänglicher und weiterreichend zu machen. Der visuelle und akustische Stil sollte hochprofessionell und inklusiv sein und verschiedene Seitenverhältnisse demonstrieren sowie zeigen, wie HeyGen automatisch "Untertitel/Beschriftungen" für diverse Zielgruppen generiert, um sicherzustellen, dass alle technischen Details durch eine klare Stimme und praktische Beispiele vermittelt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen, um bessere Kampagnenergebnisse zu erzielen und ein breiteres Publikum zu erreichen.
Fesselnder Social-Media-Content.
Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um das Engagement zu steigern und Ihre Online-Präsenz zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Generator?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Videos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und synchronisierte Voiceovers enthalten. Dieser optimierte Prozess macht die komplexe Videoproduktion für vielfältige Content-Marketing-Bedürfnisse zugänglich.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?
HeyGen bietet einen leistungsstarken Online-AI-Video-Editor mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche, die es Nutzern ermöglicht, professionell gestaltete Vorlagen anzupassen und eigene Medien zu integrieren. Nutzer können problemlos Untertitel, Branding-Elemente hinzufügen und aus einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek auswählen, um polierte Marketingvideos zu erstellen.
Wie kann ich mit den Videoerstellungstools von HeyGen die Markenkonsistenz wahren?
HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Stile in Ihre Marketingvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen generierte AI-Video perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt und mühelos markenkonforme Videos liefert.
Kann HeyGen den Prozess der Erstellung von AI-Videos online vereinfachen?
Absolut. HeyGen ist als intuitiver Online-AI-Video-Generator konzipiert, der den gesamten Videoproduktions-Workflow vereinfacht, von der Skripterstellung bis zum finalen Export. Zu den Funktionen gehören Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und vielseitige Exportoptionen, die professionelles Videomarketing für jedermann zugänglich machen.