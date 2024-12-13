Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie ein technisches Produkt, wie ein AI-Video-Generator, effizient erklärt werden kann. Dieses Video, das sich an vielbeschäftigte Produktmanager und Softwareentwickler richtet, sollte einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit klaren On-Screen-Textanimationen aufweisen, begleitet von einer präzisen und autoritativen Stimme, die die "Text-to-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen hervorhebt, um komplexe Informationen in ansprechende Inhalte zu verwandeln.

