Content-Marketing-Erklärvideo-Ersteller: Verbessern Sie Ihre Strategie

Erstellen Sie sofort professionelle Erklärvideos mit KI-Avataren und einer benutzerfreundlichen Oberfläche für maximale Wirkung.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Video vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie mühelos sie fesselnde Inhalte für soziale Medien erstellen können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, ergänzt durch eine klare, begeisterte automatisch generierte Stimme. Heben Sie HeyGens Fähigkeit "Text-to-video from script" hervor, um ein einfaches Skript in ein professionelles Erklärvideo zu verwandeln, wodurch Content-Marketing für jeden zugänglich wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, professionell gestaltetes Video, das sich an Marketingfachleute richtet und die Kraft der KI im Content-Marketing zeigt. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der komplexe Konzepte vor einem sauberen, geschäftlichen Hintergrund erklärt. Betonen Sie die einfache Nutzung von HeyGens "AI avatars" und die Verwendung von "Templates & scenes", um schnell ein anspruchsvolles Erklärvideo für das Content-Marketing zu erstellen, das die Markenkommunikation ohne umfangreiche Bearbeitung verbessert.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das für Startups und Produktmanager konzipiert ist und eine neue Produktfunktion vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und informativ sein, mit dynamischen Animationen und einer überzeugenden Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens umfangreiche "Media library/stock support" es Nutzern ermöglicht, maßgeschneiderte Erklärvideos zu erstellen, die eine vielfältige visuelle Bibliothek bieten, um innovative Lösungen effektiv zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges Video für Blogger und Content-Ersteller, das zeigt, wie mühelos sie schriftliche Inhalte in ansprechende Videoformate umwandeln können. Der visuelle Stil muss schnell und illustrativ sein, mit klaren Untertiteln zur Verbesserung des Verständnisses. Heben Sie HeyGens Funktion "Text-to-video from script" in Kombination mit automatischen "Subtitles/captions" hervor, um den Prozess zu vereinfachen und jeden Artikel in ein fesselndes Content-Marketing-Asset zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Content-Marketing-Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende animierte Erklärvideos für Ihre Content-Marketing-Strategie mit unserer KI-gestützten Videoerstellungsplattform.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand. Geben Sie Ihr Skript ein, um die Funktion Text-to-video from script zu nutzen und die Grundlage für Ihr Content-Marketing-Erklärvideo zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente und Erzählungen hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit fesselnden KI-Avataren und synchronisieren Sie deren Bewegungen mit lebensechten Sprachsynthesen aus Ihrem Text, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Greifen Sie auf HeyGens umfangreiche Media library/stock support zu, um Ihre Szenen mit professionellem Filmmaterial, Bildern und Musik zu bereichern. Passen Sie Elemente einfach mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche an, um den Stil Ihrer Marke widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr Projekt als MP4-Video. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen und maximale Reichweite für Ihre Content-Marketing-Initiativen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Erklärvideos, die Vertrauen aufbauen und den Produktwert effektiv potenziellen Kunden demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Content-Marketing-Erklärvideos?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine große Auswahl an Vorlagen, die es einfach machen, schnell professionelle Erklärvideos zu erstellen. Sie können problemlos KI-Avatare integrieren und Szenen anpassen, um die Botschaft Ihrer Marke zu vermitteln.

Kann HeyGen helfen, professionelle animierte Erklärvideos ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu erstellen?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Videoerstellung, um den Prozess zu vereinfachen. Die Funktion zur Text-zu-Video-Erstellung und hochwertige KI-Avatare ermöglichen es jedem, überzeugende animierte Erklärvideos mit realistischer Sprachsynthese zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, um maßgeschneiderte Erklärvideos mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen bietet umfangreiche Werkzeuge zur Erstellung maßgeschneiderter Erklärvideos, einschließlich einer vielfältigen visuellen Bibliothek und Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können aus verschiedenen Vorlagen wählen und jede Szene anpassen, um perfekt mit Ihrer Vision übereinzustimmen.

Wie kann HeyGen für verschiedene Video-Content-Bedürfnisse über traditionelle Erklärvideos hinaus genutzt werden?

HeyGen ist ein vielseitiges KI-Videoerstellungstool, das die Erstellung einer Vielzahl von Inhalten unterstützt, von Schulungsvideos bis hin zu kurzen Social-Media-Clips. Die Möglichkeit, hochwertige MP4-Videodateien zu exportieren, stellt sicher, dass Ihre Kreationen für jede Plattform bereit sind.

