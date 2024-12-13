Bildungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie mühelos ansprechende Lektionen

Stärken Sie Ihre Bildungsinhalte mit AI-Avataren, die komplexe Ideen in ansprechende, leicht verständliche Videos verwandeln.

363/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine 30-sekündige Social-Media-Ankündigung vor, die für lokale Kleinunternehmer konzipiert ist und eine neue Produkteinführung präsentiert. Das Video sollte einen modernen, sauberen und dynamischen visuellen Stil haben, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und integrieren Sie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung, um die Produktvisualisierungen zu verbessern und es für ein Online-Publikum ansprechend zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Präsentationsvideo für Studenten, das ein Forschungsprojekt über erneuerbare Energien zusammenfasst. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell sein, mit ansprechenden Texteinblendungen und relevanten Grafiken, sowie einer selbstbewussten und artikulierten Stimme. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den akademischen Inhalt einfach in ein poliertes Video zu verwandeln und sicherzustellen, dass klare Untertitel/Untertitel für die Barrierefreiheit generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Präsentieren Sie eine schnelle 15-sekündige 'How-to'-Anleitung für neue Benutzer einer Produktivitäts-App, die eine wichtige Funktion demonstriert. Das Video benötigt eine schnelle, klare und direkte visuelle Präsentation, gepaart mit einer freundlichen, gesprächigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, und seine Sprachgenerierung für eine leicht verständliche Erklärung der Schritte.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Verbraucherbildungsvideo-Ersteller funktioniert

Ermächtigen Sie Ihr Publikum mit ansprechenden Bildungsvideos. Erstellen Sie schnell klare und wirkungsvolle Inhalte mit unserem intuitiven Video-Ersteller, der für nahtlose Lernerfahrungen entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Starten Sie Ihr Verbraucherbildungsvideo-Projekt, indem Sie aus unseren professionell gestalteten Videovorlagen auswählen, was die Inhaltserstellung mühelos macht.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Visuals hinzu
Integrieren Sie realistische AI-Avatare, um Informationen zu präsentieren und Ihre Verbraucherbildungsinhalte ansprechender und einprägsamer zu machen.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Bearbeitung an
Verfeinern Sie Ihr Video mit unseren Videobearbeitungswerkzeugen, um Klarheit zu gewährleisten. Fügen Sie einfach automatische Untertitel hinzu, um eine breitere Zugänglichkeit zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Exportieren Sie Ihr poliertes Bildungsvideo mühelos für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte in sozialen Medien, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verteilen Sie Bildung in sozialen Medien

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um die Verbraucherbildung effektiv zu verbreiten und Ihre Reichweite zu vergrößern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Bildungsvideo-Ersteller, der Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie verwandelt. Dieses benutzerfreundliche Tool ermöglicht es Pädagogen, effizient überzeugende visuelle Inhalte zu erstellen, die das Lernen für Schüler unterhaltsam und zugänglich machen.

Kann ich Bildungsvideo-Vorlagen mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet wunderschöne Vorlagen, die Sie vollständig mit Animationen anpassen können, um Ihr Unterrichtsdesign und Branding zu entsprechen. Sie können Ihr eigenes Filmmaterial, Bilder und Markenelemente integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Bildungsvideo einzigartig und wirkungsvoll ist.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für animierte Bildungsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Animationstools, einschließlich realistischer AI-Avatare und Sprachgenerierung, um dynamische animierte Videos für die Erstellung von Bildungsinhalten zu produzieren. Diese Funktionen helfen, ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen, die die Aufmerksamkeit der Schüler fesseln und das Lernerlebnis verbessern.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Bildungsvideo-Ersteller für Lehrer?

Ja, HeyGen ist so konzipiert, dass es ein unglaublich benutzerfreundlicher Bildungsvideo-Ersteller ist, der es Lehrern ermöglicht, Bildungsvideos ohne erforderliche Fähigkeiten zu erstellen. Seine intuitive Benutzeroberfläche, zusammen mit robusten Videobearbeitungswerkzeugen wie Text-zu-Video und einer Medienbibliothek, vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo