Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Marketing- und Promotionsvideo, das Kundenaussagen hervorhebt und sich an Marketingmanager in Beratungsfirmen richtet. Verwenden Sie HeyGens "AI-Avatare", um authentisch wirkende virtuelle Sprecher nahtlos mit echtem Kundenmaterial zu integrieren und ein warmes und aufbauendes Video mit inspirierender Hintergrundmusik zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Sind Sie ein neuer Berater oder mit der Videoproduktion nicht vertraut und möchten wirkungsvolle Beratungsvideos erstellen? Gestalten Sie ein 60-sekündiges Einführungsvideo mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen", um Ihr Publikum durch Ihre Expertise zu führen, mit einem modernen, inspirierenden visuellen Stil, hellen Grafiken und einer freundlichen, ermutigenden Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Erweitern Sie Ihre Online-Präsenz mit einem dynamischen 30-sekündigen Social-Media-Video, ideal für Berater, die Fachleute auf Plattformen wie LinkedIn ansprechen möchten. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um ein professionelles, AI-generiertes Voiceover hinzuzufügen, das die prägnanten und teilbaren visuellen Inhalte mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm ergänzt.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoerstellungsdienst für Beratungen funktioniert

Erstellen Sie ansprechende Beratungsvideos mit Leichtigkeit. Unsere intuitive Plattform hilft Ihnen, komplexe Ideen in nur wenigen einfachen Schritten in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Beratungsdienste entwickelt wurden. Dies bietet eine starke Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Projekt schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Ihrem Branding, Ihrer Botschaft und Ihren visuellen Assets. Fügen Sie ganz einfach hochwertige Stockfotos & Videos aus unserer umfangreichen Mediathek hinzu, um Ihre Botschaft zu verstärken und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Erstellen Sie Voice-Overs
Fügen Sie Ihrem Skript mit lebensechten Voice-Overs eine professionelle Note hinzu. Unsere fortschrittlichen Tools ermöglichen es Ihnen, eine natürlich klingende Erzählung zu generieren, die sicherstellt, dass Ihre Beratungsbotschaft klar und effektiv übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihre Videos in HD-Qualität. Verteilen Sie Ihre überzeugenden Beratungsvideos auf verschiedenen Plattformen, um Ihr Zielpublikum zu erreichen und Ihre Expertise zu verstärken.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenaussagen & Erfolgsgeschichten

.

Erstellen Sie überzeugende Videoaussagen, die den Erfolg von Kunden hervorheben, Vertrauen aufbauen und die Wirkung Ihrer Beratungsdienste demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Beratungsdienste?

HeyGen dient als intuitive Videoerstellungsplattform für Beratungsvideos. Mit AI-gestützten Tools wie AI-Avataren und Text-to-Video aus Skript können Sie effizient Videoinhalte erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann ich meine Beratungsvideos mit HeyGen vollständig anpassen?

Absolut! HeyGen bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Beratungsvideos mit Videovorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor. Sie können Animationen, Stockfotos & Videos hinzufügen und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt zu Ihrem professionellen Image passen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die professionelle Produktion von Beratungsvideos?

HeyGen bietet robuste Funktionen für professionelle Ergebnisse, einschließlich Voiceover-Generierung, automatischen Untertiteln und Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis. Dies stellt sicher, dass Ihre Erklärvideos oder Kundenaussagen poliert und bereit für jede Plattform sind.

Wie kann HeyGen die Marketingbemühungen meines Beratungsunternehmens verbessern?

HeyGen hilft, Ihr Marketing und Ihre Promotionen zu steigern, indem Sie schnell Geschäftsvideos wie Erklärvideos und Kundenaussagen erstellen können. Sie können AI-Avatare nutzen, um klare Botschaften zu übermitteln und das Engagement auf sozialen Medienplattformen zu steigern.

