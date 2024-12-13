HeyGen bietet vielseitige technische Fähigkeiten für den Export Ihrer Beratungsvideos im hochwertigen MP4-Format, das für verschiedene Plattformen geeignet ist. Sie können aus verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für soziale Medien, Präsentationen oder Website-Einbettungen optimiert sind, was HeyGen zu einem umfassenden Online-Video-Macher macht.