Beratungs-Video-Generator: KI-gestützte & einfache Erstellung

Produzieren Sie schnell professionelle Erklärvideos und Schulungsinhalte mit fortschrittlichen KI-Avataren für dynamische Präsentationen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie eine moderne Beratungsfirma komplexe Strategien vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit subtilen Animationen, um wichtige Punkte hervorzuheben, ergänzt durch eine selbstbewusste und ansprechende Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und dem Video ein poliertes und vertrauenswürdiges Gefühl zu verleihen, das die Leistungsfähigkeit eines Beratungs-Video-Generators demonstriert.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges dynamisches Marketingvideo für Social-Media-Kampagnen, das sich an Marketingmanager richtet, die effiziente Inhaltserstellung suchen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und Texteinblendungen, unterstützt von mitreißender Musik und einer prägnanten Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, fesselnde Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungssoftware zu benötigen, und nutzen Sie die sofort verfügbaren Videovorlagen.
Beispiel-Prompt 2
Für ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo, das sich an neue Mitarbeiter eines Tech-Startups richtet, liegt der Fokus darauf, die Unternehmenskultur mit einem polierten, studioqualitativen visuellen und autoritativen Audiostil zu präsentieren. HeyGens Sprachgenerierung sorgt für eine klare, professionelle Erzählung, die die Erstellung von wirkungsvollem Schulungsmaterial nahtlos macht, ohne dass spezielles Aufnahme-Equipment erforderlich ist.
Beispiel-Prompt 3
Ein 20-sekündiges Produkt-Highlight-Video wird benötigt, das sich an digitale Vermarkter richtet, die Kampagnen über verschiedene Plattformen hinweg überwachen. Dieses Video sollte einen eleganten, anpassungsfähigen visuellen Stil aufweisen, der denselben Inhalt in verschiedenen Seitenverhältnissen zeigt, ergänzt durch moderne, energiegeladene Hintergrundmusik. Durch die Nutzung von HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte wird die Anpassung einfach erreicht, was ein optimales Seherlebnis auf jedem Social-Media-Kanal garantiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Beratungs-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Erkenntnisse in überzeugende, studioqualitative Videoinhalte mit KI, die speziell für Beratungsbedürfnisse entwickelt wurden.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Beratungserkenntnisse oder Ihr Präsentationsskript einfügen. Die Text-zu-Video-Generator-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihren Text schnell in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Galerie von KI-Avataren wählen, um Ihre Expertise zu repräsentieren. Kombinieren Sie sie mit ausdrucksstarken, automatisch generierten Sprachübertragungen.
3
Step 3
Fügen Sie individuelles Branding hinzu
Passen Sie Ihr Video perfekt an die Identität Ihrer Firma an. Nutzen Sie unsere Anpassungstools, um Logos, Markenfarben hinzuzufügen und relevante Medien mühelos zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Nachdem Ihr Projekt mit dem Beratungs-Video-Generator abgeschlossen ist, finalisieren und exportieren Sie Ihre Inhalte in Studioqualität einfach. Nutzen Sie die Anpassung und Exporte des Seitenverhältnisses, um Ihr Video auf allen relevanten Plattformen zu verbreiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Expertise & Wert demonstrieren

Zeigen Sie effektiv Kundenerfolgsgeschichten und den Einfluss der Beratung durch überzeugende KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der Textvorgaben in ansprechende Videos verwandelt und Ihren kreativen Arbeitsablauf optimiert. Sie können problemlos Videos in Studioqualität für verschiedene Bedürfnisse erstellen, von Erklärvideos bis hin zu Social-Media-Inhalten.

Kann ich KI-Avatare und Videovorlagen mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung seiner vielfältigen KI-Avatare, um den Stil Ihrer Marke zu treffen. Sie können auch eine breite Palette von Videovorlagen nutzen und Ihre Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, für eine persönliche Note anwenden.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten?

HeyGen bietet robuste kreative Funktionen wie fortschrittliche Sprachgenerierung und dynamische Animationen, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht die Produktion von ansprechenden und professionellen Videoinhalten, die sich für Schulungen oder Verkaufsförderung eignen.

Wie kann der Text-zu-Video-Generator von HeyGen meiner Beratung zugutekommen?

Der Text-zu-Video-Generator von HeyGen befähigt Berater, schnell professionelle Videos aus einfachen Textskripten zu erstellen. Diese Fähigkeit ermöglicht eine effiziente Produktion von Erklärvideos und Schulungsinhalten, die die Kommunikation mit Kunden und Teams als leistungsstarker Beratungs-Video-Generator verbessern.

