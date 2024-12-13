Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Sicherheitsvideo für neue Mitarbeiter auf Baustellen, das grundlegende Sicherheitsprotokolle einführt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem autoritativen AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften vermittelt, ergänzt durch Textüberlagerungen auf dem Bildschirm. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um eine klare, wirkungsvolle Vermittlung wesentlicher Arbeitssicherheitsvideos zu gewährleisten, die für alle neuen Mitarbeiter zugänglich und ansprechend sind.

Video Generieren