Absolut. HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, was es einfach macht, "Sicherheitsvideos für den Bau" als "Kurzvideos" für "Video Toolbox Talks" oder umfassende "Streaming-Video-Schulungsprogramme" zu erstellen und zu verteilen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Ihre "Mitarbeiterschulung und -entwicklung" alle "Bauarbeiter" effektiv erreicht.