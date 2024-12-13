HeyGen ist ein hervorragendes Tool zur Erstellung wirkungsvoller Marketingvideos für soziale Medien. Mit seinen Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avataren können Sie schnell ansprechende Erklärvideos produzieren, die Aufmerksamkeit erregen. Die Möglichkeit, Videos für verschiedene Seitenverhältnisse anzupassen, stellt sicher, dass Ihr Inhalt auf allen sozialen Medienkanälen perfekt aussieht und die Reichweite und Effizienz maximiert.