Revolutionieren Sie Ihre Inhalte mit unserem Verbindungsstruktur-Videoersteller

Erstellen Sie beeindruckende Erklärvideos und Marketinginhalte effizient, indem Sie leistungsstarke Text-zu-Video-Technologie nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Produktpräsentationsvideo, das potenzielle Kunden anspricht, die aktiv nach einer robusten Videoersteller-Lösung suchen. Dieses Video sollte die intuitive Benutzeroberfläche eines "Verbindungsstruktur-Videoerstellers" mit dynamischen, lebhaften Visuals hervorheben, die die wichtigsten Funktionen und Vorteile demonstrieren, gepaart mit moderner, energetischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell überzeugende Sequenzen zu erstellen und einen AI-Avatar einzubinden, der die Vorteile des Produkts präsentiert, um ein kraftvolles "Produktpräsentationsvideo" zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Social-Media-Video, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und schnelle Tipps zur Verbesserung ihrer "Marketingstrategie" mit einem fortschrittlichen Videoersteller bietet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit animiertem Text und schnellen Schnitten, untermalt von energetischer, trendiger Musik. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit auf verschiedenen Plattformen zu maximieren und sorgen Sie für nahtlose Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für optimales Teilen als "Social-Media-Video".
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein klares und prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das auf Unternehmens-Teams und HR-Abteilungen zugeschnitten ist und zeigt, wie ein "Verbindungsstruktur-Videoersteller" Schulungen und Informationsverbreitung optimieren kann. Der visuelle und akustische Stil sollte instruktiv und professionell sein, mit einer ruhigen Hintergrundmusik und klaren Grafiken. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften mit einem konsistenten Ton zu übermitteln und nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung zu bereichern und ein wirkungsvolles "internes Kommunikationsvideo" zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Verbindungsstruktur-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videos mit AI, von Skript zu beeindruckenden Visuals, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln und Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder fügen Sie Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen und die Grundlage für Ihre Botschaft zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und eine konsistente und ansprechende Bildschirmpräsenz für Ihr Video zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln/Captions für bessere Zugänglichkeit und wählen Sie aus verschiedenen Voiceover-Generierungsoptionen, um Ihr Audio zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Erklärvideos, indem Sie Ihre bevorzugten Optionen für die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte wählen, bereit, um Ihr Publikum auf verschiedenen Plattformen zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Werbekampagnen mit AI-Videos

Gestalten Sie wirkungsvolle, AI-gestützte Anzeigen, die den einzigartigen Wert Ihres Produkts und seine strukturellen Vorteile effektiv präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen bietet. Diese Plattform verwandelt komplexe Videobearbeitung in ein nahtloses Erlebnis und macht Sie zu einem selbstbewussten Videoersteller für jedes Projekt.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von ansprechenden Inhalten erstellen, darunter überzeugende Erklärvideos, dynamische Social-Media-Videos und informative Produktpräsentationsvideos. Die Plattform unterstützt vielfältige Anwendungen und nutzt realistische AI-Avatare, um Ihre Botschaften für verschiedene Marketingstrategien und interne Kommunikationsbedürfnisse zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen bei Voiceovers und Untertiteln für meine Videos helfen?

Absolut. HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, aus einer Vielzahl von AI-Stimmen zu wählen, die perfekt zu Ihrem Skript passen. Darüber hinaus generiert HeyGen automatisch Untertitel und Captions, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Text-zu-Video-Projekte zu verbessern.

Wie kann ich meine Videos an meine Marke anpassen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten direkt in Ihre Videos integrieren können. Sie können auch die reichhaltige Medienbibliothek mit Stock-Videos und anpassbaren Vorlagen nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität und kreativen Vision übereinstimmt.

