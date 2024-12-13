Verbindungspfade Video Maker zur Erstellung interaktiver Geschichten

Gestalten Sie personalisierte Erlebnisse und dynamische Lernpfade mit interaktiven Videos, unterstützt durch nahtloses Text-zu-Video aus einem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Softwareentwickler und technische Leiter, das die technischen Feinheiten einer neuen Softwareintegration mit einer eleganten, modernen visuellen Präsentation und professioneller Sprachsynthese detailliert darstellt. Sorgen Sie für Barrierefreiheit mit Untertiteln, ideal für Produktdemos.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1-minütiges Video für interne Unternehmens-L&D-Teams und neue technische Mitarbeiter, das ein neues internes Tool oder Verfahren mit einem ansprechenden, schrittweisen visuellen Leitfaden vorstellt, der mit vielfältigen Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung erstellt wurde, mit Fokus auf klaren Verbindungswegen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges technisches Update-Video für Projektmanager und technische Stakeholder, das einen AI-Avatar verwendet, um kürzlich behobene Fehler und Systemverbesserungen schnell zusammenzufassen. Optimiert für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten, um effiziente Videoautomatisierung zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Verbindungspfade Video Maker funktioniert

Erstellen Sie fesselnde, interaktive Videoerlebnisse, die Zuschauer durch personalisierte Reisen führen und das Lernen und Engagement mit intelligenter Verzweigungslogik verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre ersten Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Gestaltung Ihrer Kernbotschaft. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, mühelos eine Grundlage für den `Erklärvideo-Maker` zu schaffen und die Bühne für Interaktivität zu bereiten.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Elemente und Agenten hinzu
Führen Sie `AI Avatare` ein, um die Erfahrung zu erzählen und zu leiten. Diese virtuellen Moderatoren fungieren als Ihre `AI Video Agenten`, die das Engagement und die Personalisierung innerhalb Ihres Videos verbessern.
3
Step 3
Wählen Sie Ihre Verzweigungspfade
Gestalten Sie `verzweigende interaktive Videos`, indem Sie Entscheidungspunkte und nachfolgende Inhaltswege definieren. Der `Drag-and-Drop-Editor` vereinfacht den Prozess der Erstellung dieser komplexen, personalisierten Reisen.
4
Step 4
Exportieren und verfolgen Sie das Engagement
Bereiten Sie Ihr fertiges interaktives Video für die Verbreitung vor. Nutzen Sie `Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte` für verschiedene Plattformen und integrieren Sie `LMS-Verfolgungssysteme`, um wertvolle Einblicke in die Interaktionen der Zuschauer zu erhalten.

Anwendungsfälle

Verbessern Sie die Vertriebsunterstützung mit Demos

Erstellen Sie wirkungsvolle Produktdemos und überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, um Verkaufszyklen zu optimieren und Interessenten zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGens fortschrittliche `Text-zu-Video aus Skript`-Funktion ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Unsere `AI Video Agent`-Technologie generiert `AI Avatare`, die Ihre Botschaft mit natürlicher `Sprachsynthese` übermitteln und den gesamten Videoproduktionsprozess automatisieren.

Welche AI-Avatar-Optionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen `AI Avataren`, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln. Diese Avatare erwecken Ihr `Text-zu-Video aus Skript` mit ausdrucksstarken Bewegungen und überzeugender `Sprachsynthese` zum Leben.

Wie können HeyGen-Videos in Lernmanagementsysteme integriert werden?

HeyGen ermöglicht eine nahtlose Integration mit Lernmanagementsystemen (LMS) durch robuste `SCORM-Export`-Funktionalität. Dies ermöglicht eine umfassende `LMS-Verfolgung` Ihrer Videoinhalte, sodass `Unternehmens-L&D-Teams` dynamische Lernpfade effizient verwalten und überwachen können.

Gibt es Branding- und Anpassungsoptionen für HeyGen-Videos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche `Branding-Kontrollen`, um sicherzustellen, dass Ihre Videos stets Ihre Unternehmensidentität widerspiegeln. Sie können `Vorlagen & Szenen` einfach mit Ihren spezifischen Logos, Farben und Schriftarten anpassen und so professionelle `Erklärvideo-Maker`-Inhalte erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

