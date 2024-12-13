HeyGen ist so konzipiert, dass es sehr intuitiv ist, was es jedem einfach macht, als "Konfigurationsleitfaden-Videoersteller" zu agieren. Die Plattform führt Sie durch die Erstellung von "Schritt-für-Schritt-Anleitungen" und nutzt "KI-Videoagenten"-Technologie, um einen reibungslosen kreativen Prozess vom Skript bis zum finalen Export zu gewährleisten.