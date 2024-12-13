Computerwege-Video-Maker: Erstellen Sie sofort Bildungsinhalte

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungsinhalte für Online-Kurse und Schulungen. Generieren Sie sofort überzeugende Inhalte mit AI-gestütztem Text-to-Video aus Skripten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für neue technische Nutzer, das zeigt, wie sie ihr erstes Projekt mit fortschrittlicher Videobearbeitungssoftware einrichten. Das Video sollte einen informativen und instruktiven visuellen Stil haben, mit Bildschirmaufnahmen, interaktiven Elementen und einem freundlichen "AI-Avatar", der den Zuschauer durch jeden Schritt führt. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel" für Barrierefreiheit und ein besseres Verständnis der detaillierten Anweisungen enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Video für Technikbegeisterte, das ein bedeutendes Update einer "AI Video Agent"-Plattform ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, schnelllebig und fesselnd sein, mit schnellen Schnitten und eindrucksvoller Hintergrundmusik, die neue Funktionen hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens vorgefertigte "Vorlagen & Szenen", um den Erstellungsprozess zu starten, und integrieren Sie vielfältiges Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um die visuelle Erzählung zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 1,5-minütiges Bildungsvideo für Projektmanager und STEM-Pädagogen, das verschiedene "Computerwege-Video-Maker"-Tools hinsichtlich Effizienz und Ausgabequalität vergleicht. Die visuelle Präsentation muss analytisch und strukturiert sein, mit nebeneinander gestellten Vergleichen und Datenvisualisierungen, begleitet von einer ruhigen und informativen Audioausgabe. Betonen Sie, wie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" Inhalte für verschiedene Plattformen optimieren können, und verwenden Sie "Text-to-video from script" für faktische Genauigkeit bei der Präsentation technischer Spezifikationen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Computerwege-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Computerwege mühelos in klare, ansprechende Videolektionen. Unser AI-Videogenerator vereinfacht die Erstellung vom Skript bis zum Bildschirm und ermöglicht wirkungsvolle Bildung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Bildungsinhalte in den Skripteditor ein. Die Text-to-Video-Funktion der Plattform wird Ihren Text in eine dynamische Videogrundlage für Ihre Computerwege-Erklärung umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der am besten zu Ihrem Inhalt oder Ihrer Marke passt. Unsere vielfältige Auswahl an AI-Avataren wird Ihre Botschaft professionell übermitteln und komplexen Computerwege-Erklärungen eine menschliche Note verleihen.
3
Step 3
Mit visuellen Elementen bereichern
Integrieren Sie relevante Bilder, Videos oder Hintergrundmusik aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Bereichern Sie Ihre Computerwege-Inhalte visuell, um sie ansprechend und leicht verständlich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Generieren Sie automatisch Untertitel für Barrierefreiheit und exportieren Sie Ihr Video. Ihr poliertes Computerwege-Video ist nun bereit, über verschiedene Plattformen geteilt zu werden, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Werbeinhalte produzieren

Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos, um Computerwege zu bewerben und neue Lernende zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die fortschrittliche Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln. Nutzer können ansprechende Inhalte erstellen, indem sie einfach Text eingeben, den unsere Plattform in Sprache mit realistischen AI-Avataren umwandelt, wodurch der gesamte Videoproduktionsprozess vereinfacht wird.

Welche technischen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, einschließlich intuitiver Drag-and-Drop-Bearbeitung für Szenen und Elemente. Sie können die einzigartigen Assets Ihrer Marke integrieren, eine umfassende Medienbibliothek nutzen und automatisch präzise Untertitel für Barrierefreiheit generieren.

Kann HeyGen Videos mit mehrsprachiger Unterstützung produzieren?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche mehrsprachige Unterstützung, die es Nutzern ermöglicht, Videos für ein globales Publikum zu erstellen. Unsere fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten sorgen dafür, dass Ihr AI Video Agent Nachrichten klar und natürlich in verschiedenen Sprachen übermittelt.

Beschreiben Sie HeyGens Ansatz für einen effizienten Videoproduktions-Workflow.

HeyGen optimiert die Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige Videos direkt aus Textskripten zu generieren. Dieser effiziente Text-to-Video-Prozess, kombiniert mit realistischen AI-Avataren, reduziert die Zeit und Komplexität, die normalerweise mit traditioneller Videoproduktionssoftware verbunden sind, erheblich.

