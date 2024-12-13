Compliance-Video-Tool für ansprechende AI-Schulungen
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dringendes Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine kürzliche Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens erklärt. Der visuelle Ansatz sollte dynamische Textanimationen und relevantes Stockmaterial einbeziehen, um wichtige Änderungen hervorzuheben, gepaart mit einer ansprechenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Richtliniendokument schnell in ein effektives Compliance-Video-Tool zu verwandeln, das diese Aktualisierung kostengünstig und klar für alle macht.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Einführungsschulungsvideo für unsere globale Belegschaft, das sich auf ethisches Verhalten in verschiedenen Regionen konzentriert. Der visuelle Stil sollte inklusiv sein und vielfältige Mitarbeiter in verschiedenen beruflichen Umgebungen zeigen, unterstützt von einer warmen, ermutigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Untertitel- und Übersetzungsfunktionen, um sicherzustellen, dass diese lokalisierten Videos für alle Teilnehmer unserer internationalen Schulungsprogramme zugänglich und verständlich sind und eine konsistente Botschaft weltweit fördern.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Mitarbeiter mit unterschiedlichen Zugänglichkeitsbedürfnissen, das erklärt, wie man Vorfälle am Arbeitsplatz gemäß interner Richtlinien meldet. Die visuelle Präsentation sollte einfach und leicht verständlich sein, mit einfachen Grafiken und klaren Bildschirmtexten, während detaillierte Audiobeschreibungen für visuelle Elemente integriert werden. Verwenden Sie HeyGens Untertitel-Funktion, um genaue AI-generierte Untertitel bereitzustellen, die die Zugänglichkeit des Videos verbessern und die vollständige WCAG 2.2 Video-Compliance für alle Zuschauer als ein kritisches Video-Zugänglichkeitstool sicherstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Reichweite der Compliance-Schulung.
Nutzen Sie AI, um umfassende Compliance-Kurse effizient zu produzieren und ein breiteres globales Publikum mit lokalisierten Inhalten zu erreichen.
Entmystifizieren Sie komplexe Compliance-Themen.
Nutzen Sie AI-Video, um komplexe Compliance-Vorschriften in klare, leicht verdauliche Module zu zerlegen, die das Verständnis und Lernen verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos?
HeyGen fungiert als intuitives Compliance-Video-Tool, das die Erstellung wesentlicher Schulungsvideos vereinfacht. Durch den Einsatz von AI-Avataren, einer umfangreichen Mediathek und Optionen für AI-Voiceover und AI-Präsentatoren verwandelt HeyGen Ihr Videoskript effizient in ansprechende, professionelle Inhalte, ohne dass umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Welche fortschrittlichen technischen Funktionen ermöglichen die AI-Videoerstellung in HeyGen?
HeyGen ist ein führender AI-Video-Generator, der robuste technische Fähigkeiten bietet, einschließlich nahtloser Text-zu-Video-Konvertierung und der Möglichkeit, PowerPoints und PDFs in Videos zu verwandeln. Unsere ausgeklügelte AI-Videoplattform nutzt lebensechte AI-Avatare und umfassende Videokreationstools, um Videos in hoher Qualität in großem Maßstab zu produzieren.
Kann HeyGen lokalisierte und zugängliche Compliance-Schulungsinhalte erstellen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Übersetzungsfähigkeiten und mehrsprachige Unterstützung, um lokalisierte Videos für diverse Zielgruppen zu erstellen. Darüber hinaus integriert unsere Plattform wichtige Video-Zugänglichkeitstools wie AI-generierte Untertitel und Audiobeschreibungen, um die WCAG 2.2 Video-Compliance für wirklich inklusive Schulungsprogramme sicherzustellen.
Integriert sich HeyGen mit anderen Plattformen und unterstützt es Sicherheitsstandards?
HeyGen, als professionelle AI-Videoplattform, unterstützt verschiedene kritische Integrationen, einschließlich SAML SSO-Integration für verbesserte Sicherheit und vereinfachten Zugang. Wir priorisieren den Datenschutz und halten uns an strenge SOC 2 & GDPR-Standards, was HeyGen zu einer zuverlässigen Lösung für die Integration in Ihr LMS oder Intranet für Schulungsprogramme macht.