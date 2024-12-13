HeyGen, als professionelle AI-Videoplattform, unterstützt verschiedene kritische Integrationen, einschließlich SAML SSO-Integration für verbesserte Sicherheit und vereinfachten Zugang. Wir priorisieren den Datenschutz und halten uns an strenge SOC 2 & GDPR-Standards, was HeyGen zu einer zuverlässigen Lösung für die Integration in Ihr LMS oder Intranet für Schulungsprogramme macht.