Compliance-Video-Generator: Vereinfachen Sie die Erstellung von Schulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Compliance-Schulungen mit realistischen AI-Avataren und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das wichtige Compliance-Schulungsvideos mit einem professionellen, aber freundlichen AI-Avatar vorstellt, der sie durch die ersten Vorschriften führt. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einem klaren, beruhigenden Audioton, um Vertrauen und Vertrautheit zu schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video für bestehende Mitarbeiter, das schnell die neuesten Richtlinienänderungen oder wichtige Erkenntnisse aus ihren jährlichen Schulungsvideos hervorhebt. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und dynamische Szenen, um sicherzustellen, dass die Botschaft prägnant und visuell ansprechend ist, mit einer energetischen, informativen Audioübertragung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Abteilungsleiter, das komplexe Anforderungen an die Schulung zur Einhaltung von Vorschriften vereinfacht, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen. Der visuelle Stil sollte autoritativ und diagrammatisch sein, ergänzt durch eine ruhige, artikulierte Sprachübertragung, um Klarheit und Beibehaltung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 20-Sekunden-Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker Compliance-Video-Generator fungiert, selbst ohne erforderliche Bearbeitungsfähigkeiten. Das visuelle Design sollte modern und energetisch sein, um die Benutzerfreundlichkeit zu demonstrieren, begleitet von einem enthusiastischen und selbstbewussten Audiostil.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Compliance-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Compliance-Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools, um sicherzustellen, dass Ihr Team informiert und konform ist, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder einen AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer Bibliothek anpassbarer Videovorlagen oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Compliance-Botschaft zu repräsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Compliance-Skript hinzu
Fügen Sie Ihren Compliance-Text direkt in die Plattform ein. Unsere AI verwandelt Ihren Text in eine natürlich klingende Sprachübertragung für Ihr Video.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding & Medien an
Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an und nutzen Sie die vollen Möglichkeiten unserer AI-Videoplattform, um Ihr Video anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Laden Sie Ihr fertiges Compliance-Schulungsvideo in verschiedenen Formaten herunter oder integrieren Sie es nahtlos mit Ihrem LMS über den SCORM-Export.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe regulatorische Inhalte

.

Verwandeln Sie komplexe regulatorische Informationen in klare, verständliche Videoformate, um die Einhaltung von Vorschriften leichter verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver Compliance-Video-Generator, der AI-gestützte Tools nutzt, um professionelle Compliance-Schulungsvideos zu erstellen, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die AI-Avatare von HeyGen übermitteln Ihre Botschaft mit Wirkung und Konsistenz.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine Bibliothek mit anpassbaren Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können auch interaktive Elemente integrieren und aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Marke zu erfüllen.

Können die AI-Avatare von HeyGen für verschiedene Schulungsvideos verwendet werden?

Ja, die AI-Avatare von HeyGen sind vielseitig einsetzbar für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding und Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht eine schnelle Inhaltsproduktion über diverse Bildungsthemen hinweg.

Ist HeyGen eine sichere AI-Videoplattform, die für Unternehmen geeignet ist?

HeyGen ist eine sichere AI-Videoplattform, die für geschäftliche Anforderungen entwickelt wurde und sicherstellt, dass Ihre Daten geschützt sind, während qualitativ hochwertige Inhalte erstellt werden. Sie unterstützt die Integration in LMS und den SCORM-Export und bietet erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo