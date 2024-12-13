Der ultimative Generator für Compliance-Trainingsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende Compliance-Trainingsvideos, die komplexe Inhalte mit fortschrittlichen KI-Avataren vereinfachen, um das Engagement der Lernenden zu maximieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für bestehende Mitarbeiter, um ein dringendes Update zu neuen regulatorischen Compliance-Standards zu geben. Der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, mit Textanimationen auf dem Bildschirm, begleitet von einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Dieses Video sollte HeyGens anpassbare Videovorlagen und Szenen effektiv nutzen, um kritische Informationen schnell zu verbreiten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges prägnantes Compliance-Training-Video für vielbeschäftigte Teamleiter und Manager, das ein langes Dokument in verdauliche Inhalte verwandelt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, mit animierten Grafiken, die die wichtigsten Punkte hervorheben, und einer präzisen, ansprechenden Stimme, die effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für eine globale Belegschaft, das eine wichtige Richtlinie zum ethischen Verhalten demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und inklusiv sein, mit subtilen visuellen Hinweisen, die Vielfalt repräsentieren, und der Audiostil sollte eine klare, anpassbare Sprachgenerierung in mehreren Sprachen bieten. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung und Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis in diversen Teams zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Compliance-Trainingsvideos funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe regulatorische Inhalte in ansprechende Compliance-Trainingsvideos mit KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um das Lernen und die Einhaltung der Mitarbeiter zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Compliance-Training-Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre schriftlichen Inhalte sofort in gesprochene Dialoge umzuwandeln, die die Grundlage Ihres Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Compliance-Tutorials, ohne dass Schauspieler oder Dreharbeiten erforderlich sind.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und fügen Sie visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek oder Ihren eigenen Ressourcen hinzu, um Ihre Inhalte zu bereichern. Integrieren Sie Branding-Kontrollen wie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Compliance-Video und exportieren Sie es im gewünschten Format, einschließlich Optionen für den SCORM-Export. Dies bereitet Ihr Video für die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Learning Management System (LMS) vor.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lernengagement und -bindung steigern

Nutzen Sie KI-Avatare und dynamisches Text-zu-Video, um ansprechende Compliance-Trainingsvideos zu erstellen, die Lernende fesseln und die Behaltensraten verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Compliance-Trainingsvideos für Lernende ansprechender gestalten?

HeyGen nutzt realistische KI-Avatare und anpassbare Videovorlagen, um komplexe regulatorische Inhalte in dynamische und ansprechende Compliance-Trainingsvideos zu verwandeln. Dieser Ansatz steigert das Engagement der Lernenden erheblich und macht Compliance-Tutorials für Ihre Mitarbeiter einprägsamer und effektiver.

Kann ich Compliance-Tutorial-Videos mit der Identität meiner Marke anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Compliance-Tutorial-Videos vollständig mit den spezifischen Logos, Farben und Schriftarten Ihrer Marke anzupassen, indem Sie anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen verwenden. Dies stellt sicher, dass Ihr ansprechendes Compliance-Training perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Was ist der einfachste Weg, um Compliance-Kurse ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Compliance-Tutorial-Videos durch seine intuitive Text-zu-Video-Plattform. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens KI-Videoplattform generiert professionelle Compliance-Trainingsvideos, komplett mit KI-Avataren, Sprachgenerierung und Untertiteln, ohne dass komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für die Bereitstellung von Compliance-Trainingsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos durch fortschrittliche Sprachgenerierung, sodass Sie umfassende Compliance-Trainingsvideos an eine vielfältige globale Belegschaft liefern können. Diese Fähigkeit gewährleistet eine größere Reichweite und Zugänglichkeit für alle Ihre Mitarbeiter und vereinfacht komplexe regulatorische Inhalte.

