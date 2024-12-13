Compliance-Training-Video-Maker: Vereinfachen Sie Ihr L&D

Erstellen Sie mühelos ansprechende Compliance-Trainingsvideos mit KI-Avataren, um sicherzustellen, dass Ihr Team informiert und konform bleibt.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Compliance-Training-Video für neue Mitarbeiter, in dem ein freundlicher KI-Avatar die wesentlichen Unternehmensrichtlinien in einem sauberen, professionellen visuellen Stil und mit einer zugänglichen KI-generierten Stimme erklärt, und nutzen Sie HeyGens KI-Avatare für eine konsistente Bildschirmpräsenz.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter zur Auffrischung wichtiger Richtlinien, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um detaillierte Richtliniendokumente in eine professionelle Präsentation zu verwandeln, mit einem formellen visuellen Stil, klaren Grafiken und einer stetigen, informativen KI-Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für HR- und L&D-Profis, das die Effizienz eines Compliance-Training-Video-Makers zeigt, indem Sie moderne Vorlagen und Szenen für eine lebendige, energetische visuelle Anziehungskraft und eine optimistische Stimme verwenden, um die schnelle Videoerstellung aus einer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 15-sekündiges Compliance-Tipp-Video für alle Mitarbeiter, in dem ein ansprechender KI-Avatar eine einzelne, wichtige Vorschrift in einem hellen, visuell dynamischen Stil mit prominenten Untertiteln/Untertiteln zur Sicherstellung der Zugänglichkeit präsentiert, ergänzt durch eine fröhliche, klare KI-Stimme.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Compliance-Training-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und konforme Trainingsvideos mit KI-gestützten Werkzeugen, um Ihre L&D-Prozesse für eine bessere Mitarbeiterschulung zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Schulungsinhalte entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr individuelles Compliance-Trainingsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Inhalte mit KI
Geben Sie Ihr Skript ein, um sofort ansprechende Videosegmente mit realistischen KI-Avataren zu generieren, die sicherstellen, dass Ihre Compliance-Botschaften klar und wirkungsvoll übermittelt werden.
3
Step 3
Fügen Sie interaktive Elemente hinzu
Steigern Sie das Engagement der Lernenden, indem Sie nahtlos Quiz, Umfragen oder andere interaktive Lektionen direkt in Ihr Video integrieren, um eine aktive Teilnahme an der Compliance-Schulung zu fördern.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihres Videos
Exportieren Sie Ihr fertiges Compliance-Trainingsvideo mühelos in bevorzugten Formaten, bereit für nahtlose LMS-Integration oder direkte Freigabe, um eine weitreichende Zugänglichkeit für Ihr Team zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung

.

Verwandeln Sie komplexe regulatorische Inhalte in klare, leicht verständliche KI-generierte Schulungsvideos, um das Verständnis für wichtige Compliance-Standards zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Trainingsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der die Erstellung professioneller Compliance-Trainingsvideos erheblich vereinfacht. Seine intuitive Plattform ermöglicht es HR- und L&D-Profis, ansprechende Inhalte effizient zu produzieren und die Videoproduktion für wichtige Unternehmensrichtlinien zu optimieren.

Kann HeyGen KI-Avatare und KI-Sprachübertragungen für Schulungsinhalte erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische KI-Avatare und hochwertige KI-Sprachübertragungen für alle ihre Schulungsvideos zu erstellen. Dieses KI-gestützte Tool ermöglicht dynamische und personalisierte Lernerfahrungen ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die ansprechende Videoproduktion?

HeyGen bietet eine Reihe von KI-gestützten Werkzeugen für die kreative Videoproduktion, darunter diverse Videovorlagen und die Möglichkeit zur mehrsprachigen Übersetzung. Diese Funktionen ermöglichen es Nutzern, ansprechende, interaktive Lektionen zu gestalten, die bei einem globalen Publikum Anklang finden.

Ist HeyGen mit bestehenden Lernmanagementsystemen wie SCORM kompatibel?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration, einschließlich SCORM-Kompatibilität, was es HR- und L&D-Profis erleichtert, Schulungsvideos bereitzustellen. Die Plattform ist auch SOC 2- und DSGVO-konform, was eine sichere und zuverlässige Inhaltsbereitstellung gewährleistet.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo