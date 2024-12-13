Compliance-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Trainingsvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern und L&D-Teams, indem Sie AI-Avatare nutzen, um das Engagement zu steigern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Compliance-Trainingsvideo für neue Mitarbeiter, das eine positive und informative Einführung in die Unternehmensethik bietet. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, wobei HeyGens AI-Avatare die wichtigsten Botschaften mit einer freundlichen, professionellen Voiceover-Generierung übermitteln, um einen einladenden Ton zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen 60-sekündigen Werbeclip vor, der sich an L&D-Teams richtet und zeigt, wie schnell sie professionelle Trainingsvideos erstellen können. Die visuelle Ästhetik sollte modern und dynamisch sein, mit schnellen Szenenwechseln und Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript, um Effizienz hervorzuheben, alles erzählt mit einer energischen und autoritativen Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das ein wichtiges Update zur Datenschutzrichtlinie für alle Mitarbeiter, die mit sensiblen Informationen umgehen, erklärt. Dieses Trainingsvideo sollte einen klaren, ernsten visuellen Stil mit illustrativen Grafiken annehmen, wobei HeyGens Untertitel/Caption-Funktion verwendet wird, um komplexe Begriffe zu verstärken, begleitet von einer ruhigen und beruhigenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsstück für Abteilungsleiter, das die Einfachheit der Videoproduktion mit der neuen Plattform des Unternehmens veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und informativ sein, verschiedene Szenen und Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsoptionen demonstrieren, mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der den Prozess erklärt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Compliance-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Compliance-Anforderungen mühelos in ansprechende Trainingsvideos mit AI. Vereinfachen Sie die Inhaltserstellung, verbessern Sie das Lernen und steigern Sie das Verständnis der Mitarbeiter.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Compliance-Trainingsvideo-Generator-Skripts und verwandeln Sie Text mühelos in gesprochene Worte mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihre Trainingsinhalte zu präsentieren und Ihre Module für Ihr Publikum ansprechender und nachvollziehbarer zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Integrieren Sie die Markenidentität Ihres Unternehmens mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um konsistente Trainingsvideos zu gewährleisten, die mit Ihren Unternehmensrichtlinien übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr Compliance-Trainingsvideo und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur nahtlosen Integration in Ihre eLearning-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Erstellung von Compliance-Videos

.

Verwandeln Sie Text schnell in professionelle Compliance-Trainingsvideos und AI-gestützte Lernmodule, was die Videoproduktion für HR-Teams erheblich beschleunigt.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen den Nutzern, ansprechende Trainingsvideos effizient zu erstellen?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und AI-gestützte Videovorlagen genutzt werden. Dies rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess und macht es einfach, hochwertige Lehrinhalte zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für AI-Avatare und Markenkonsistenz?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, um die Markenkonsistenz in all Ihren Trainingsvideos sicherzustellen. Nutzer können Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Markenfarben anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Kann HeyGen als umfassender Compliance-Trainingsvideo-Generator für L&D-Teams dienen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein robuster Compliance-Trainingsvideo-Generator für L&D-Teams zu sein. Es bietet Funktionen wie professionelle Voiceovers, automatisch generierte Untertitel und anpassbare AI-gestützte Videovorlagen, um spezifische regulatorische Anforderungen effektiv zu erfüllen.

Wie erleichtert HeyGen die schnelle Produktion professioneller Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter?

HeyGen beschleunigt die Videoproduktion für die Einarbeitung von Mitarbeitern erheblich, indem es seine umfangreiche Bibliothek von AI-gestützten Videovorlagen und Medien nutzt. Mit einfacher Text-zu-Video-Funktionalität können Teams schnell ansprechende und informative Inhalte erstellen, ohne umfangreiche Produktionserfahrung.

