Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Teams und Schulungsmanager, das die neuesten Updates zu Branchenrichtlinien detailliert darstellt. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik annehmen und HeyGens anpassbare Videovorlagen sowie die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Richtliniendokumente effizient in ein poliertes, informatives Compliance-Video umzuwandeln.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 2-minütiges szenariobasiertes Video für alle Mitarbeiter, die mit sensiblen Kundendaten umgehen, um die kritische Bedeutung der Einhaltung von GDPR- und SOC 2-konformen Vorschriften zu veranschaulichen. Der visuelle Stil sollte ernst und informativ sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Bilder und automatisch generierte Untertitel zur Barrierefreiheit und Verstärkung der wichtigsten rechtlichen Anforderungen.
Erstellen Sie ein schnelles 45-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Compliance-Beauftragte, das zeigt, wie man schnell neue Schulungsvideos aus bestehenden Skripten erstellt. Das Video sollte einen dynamischen, instruktiven visuellen Stil haben, Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche zeigen und von der Text-zu-Video-Funktion profitieren, um den Prozess zu optimieren und die effiziente Produktion von Compliance-Regel-Video-Inhalten für verschiedene Seitenverhältnisse sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Compliance-Regel-Videos funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von ansprechenden und präzisen Compliance-Schulungsvideos für Ihr Team mit unserer AI-Videoplattform, die auf Effizienz und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Videos mit AI-Avataren erstellen
Nutzen Sie unsere fortschrittlichen AI-Avatare, um Ihre Compliance-Regeln zu präsentieren. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Charakteren, um Ihre Botschaft professionell und konsistent zu übermitteln.
2
Step 2
Ihr Compliance-Skript eingeben
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Compliance-Regeln in ansprechende Schulungsvideos. Fügen Sie einfach Ihren Text ein, und unsere Plattform wandelt ihn in ein dynamisches Video um.
3
Step 3
Mit Vorlagen anpassen
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Videovorlagen, um Ihre Schulungsinhalte zu strukturieren. Passen Sie Szenen und Elemente an, um die spezifischen Compliance-Anforderungen Ihres Unternehmens perfekt zu erfüllen.
4
Step 4
Für LMS-Integration exportieren
Erstellen Sie Ihr endgültiges Compliance-Video und nutzen Sie den SCORM-Export für eine nahtlose Integration in Ihr Learning Management System. Stellen Sie sicher, dass das Tracking und die Bereitstellung in Ihrer Organisation einfach sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Compliance-Themen entmystifizieren

Zerlegen Sie komplexe regulatorische und politische Informationen in leicht verständliche Videos, um die allgemeine Compliance-Bildung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Sicherheit und Compliance von Schulungsvideos sicher?

HeyGen arbeitet als sichere AI-Videoplattform und hält strenge Standards ein, einschließlich GDPR- und SOC 2-konformer Zertifizierungen, um Ihre sensiblen Compliance-Schulungsvideos und Daten zu schützen.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Compliance-Schulungsvideos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Compliance-Schulungsinhalte schnell zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen nutzt, sodass die Videoproduktion auch ohne Bearbeitungskenntnisse zugänglich ist.

Welche Integrationen bietet HeyGen für die Verteilung von Compliance-Schulungen?

HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration und SCORM-Export, sodass Sie Ihre Schulungsvideos einfach in bestehende E-Learning-Systeme einbinden können, um effektives Tracking und Management zu gewährleisten.

Welche Kosteneinsparungen bietet die Nutzung von HeyGen für die Erstellung von Compliance-Videos?

Als fortschrittliche AI-Videoplattform reduziert HeyGen erheblich die Zeit und Ressourcen, die traditionell zur Produktion hochwertiger Compliance-Regel-Video-Inhalte benötigt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen für Organisationen und HR-Teams führt.

