Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für IT- und Compliance-Manager, das zeigt, wie HeyGen als AI-Videoplattform funktioniert, um ansprechende Compliance-Auffrischungsvideos zu erstellen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem auf dem Bildschirm sichtbaren AI-Avatar, der die Vorteile der Text-zu-Video-Erstellung für schnelle Inhaltserstellung klar artikuliert, unterstützt von einer klaren, autoritativen Stimme.

Video Generieren