Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams, das zeigt, wie mühelos sie ansprechende Videos zur Compliance-Rezertifizierung erstellen können. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit klaren Grafiken und einem AI-Avatar, der eine klare, prägnante Erzählung liefert. Heben Sie die AI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktionen hervor, um die optimierte Inhaltserstellung zu demonstrieren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 2-minütige technische Übersicht für IT- und Schulungsabteilungen in globalen Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit von HeyGen als AI-Videoplattform für umfassende Compliance-Schulungsvideos veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr informativ und elegant sein und die nahtlose Erstellung von Voiceovers in mehreren Sprachen demonstrieren. Betonen Sie die fortschrittlichen Voiceover-Generierungs- und Untertitel-/Caption-Funktionen der Plattform, um eine vielfältige Belegschaft zu erreichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schnellleitfaden-Video für Compliance-Beauftragte, das zeigt, wie komplexe bestehende Dokumentationen in ein ansprechendes Auffrischungsvideo verwandelt werden können. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein und die schnelle Erstellung mit Unterstützung der umfangreichen Medienbibliothek/Stock von HeyGen und anpassbaren Vorlagen & Szenen betonen. Der Ton sollte lebhaft und klar sein, um den Prozess einfach und effizient erscheinen zu lassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen 45-sekündigen Werbeclip für Kleinunternehmer, der den einfachen Prozess der Erstellung und Aktualisierung von Compliance-Videos mit HeyGen als leistungsstarker AI-Videosoftware veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte hell und zugänglich sein und zeigen, wie Videoinhalte schnell für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Export im Seitenverhältnis angepasst werden können. Der Ton sollte freundlich und ermutigend sein und die Effizienz hervorheben, die durch die Verwendung von Text-zu-Video aus Skripten für schnelle Inhaltsanpassungen gewonnen wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Compliance-Rezertifizierungsvideos funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende und aktuelle Compliance-Rezertifizierungsvideos, um Ihr Team zu schulen und regulatorische Standards mit einer AI-Videoplattform zu erfüllen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage aus unserer umfangreichen Bibliothek, die speziell für die Bedürfnisse der Compliance-Schulung Ihrer Compliance-Rezertifizierungsvideos ausgewählt wurde.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Compliance-Inhalte oder Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie unsere AI-Videoplattform Text in professionelle Visuals und Voiceovers verwandelt, um die Erstellung Ihrer Compliance-Videos zu beschleunigen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Avataren
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren und Ihren Compliance-Schulungsvideos einen menschlichen Touch und Engagement zu verleihen, ohne dass Schauspieler oder Kameras erforderlich sind.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Passen Sie Ihr Video mit dem Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farbschemata. Exportieren Sie dann Ihr fertiges Compliance-Rezertifizierungsvideo für eine einfache Weitergabe und Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Komplexe Vorschriften klären

Nutzen Sie AI-Videosoftware, um komplexe Compliance-Vorschriften in leicht verständliche Inhalte zu vereinfachen und kritische Informationen für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videosoftware, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um komplexe Compliance-Informationen schnell in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess macht die Erstellung von Compliance-Videos effizient und für alle Benutzer zugänglich.

Kann die AI-Videosoftware von HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für die Compliance-Rezertifizierung integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration, einschließlich SCORM-Kompatibilität, sodass Ihre Compliance-Rezertifizierungsvideos problemlos in Ihre bestehende Schulungsinfrastruktur eingebunden werden können. Dies erleichtert die Verteilung und Nachverfolgung von Compliance-Schulungen.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Compliance-Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es HR-Teams ermöglichen, Compliance-Schulungsvideos vollständig mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Farben anzupassen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Videovorlagen, um die Markenbeständigkeit mühelos in all Ihren Compliance-Inhalten zu wahren.

Wie erleichtert HeyGen die mehrsprachige Übersetzung und Voiceover-Generierung für Compliance-Schulungen?

Die AI-Videoplattform von HeyGen umfasst robuste mehrsprachige Übersetzungs- und natürliche Voiceover-Generierungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Compliance-Schulungsvideos zu erstellen, die für eine globale Belegschaft zugänglich sind. Dies gewährleistet eine klare Kommunikation kritischer Informationen über verschiedene Sprachgruppen hinweg.

