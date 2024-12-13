Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams, das zeigt, wie mühelos sie ansprechende Videos zur Compliance-Rezertifizierung erstellen können. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit klaren Grafiken und einem AI-Avatar, der eine klare, prägnante Erzählung liefert. Heben Sie die AI-Avatare von HeyGen und die Text-zu-Video-Funktionen hervor, um die optimierte Inhaltserstellung zu demonstrieren.

Video Generieren