Stellen Sie sich ein 2-minütiges technisches Erklärvideo vor, das speziell für IT-Manager und Compliance-Beauftragte entwickelt wurde und eine neue Datenschutzverordnung erläutert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animierten Datenflüssen und klaren Grafiken, begleitet von einem direkten, autoritativen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungskapazität erstellt wurde, um komplexe Texte in Videos für eine präzise Richtlinienkommunikation zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo speziell für neue Mitarbeiter im Onboarding-Prozess, das wesentliche Unternehmensrichtlinien zeigt. Dieses Video sollte einen ansprechenden und freundlichen visuellen Stil haben, mit HeyGens AI-Avataren, die die Zuschauer durch Szenarien führen, unterstützt von einem klaren, zugänglichen Voiceover und deutlich angezeigten Untertiteln, um wichtige Informationen für effektive Schulungsvideos zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1-minütiges wirkungsvolles Video, das sich an Rechtsteams und das obere Management richtet und wichtige Aktualisierungen der Unternehmensrichtlinien zusammenfasst. Der visuelle Stil sollte elegant, modern und datengetrieben sein, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Produktion und Einbindung relevanter Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um ein hohes Maß an Professionalität in diesem Compliance-Richtlinien-Video-Maker zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für globale Teams, das ein neues Compliance-Schulungsmodul ankündigt. Dieses AI-Video sollte effizient und präzise in seiner visuellen Präsentation sein, unter Verwendung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript für eine schnelle Inhaltserstellung und optimiert für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte, um eine schnelle Verständlichkeit und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Compliance-Richtlinien-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Compliance-Richtlinien und -Leitlinien mühelos in ansprechende, AI-gestützte Schulungsvideos für effektive Mitarbeiterschulung und -verständnis.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Compliance-Richtlinientext in die Plattform ein oder tippen Sie ihn ein, um die Text-zu-Video-Funktionalität zu nutzen und mit der Videoerstellung zu beginnen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und dynamischen Szenen, um Ihre Richtlinieninformationen zum Leben zu erwecken und ein ansprechendes Seherlebnis zu gewährleisten.
3
Step 3
Markenbildung und Anpassung
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, und integrieren Sie Stockmedien, um das Video perfekt an Ihre Unternehmensidentität anzupassen.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Produzieren Sie Ihre Compliance-Schulungsvideos sofort mit automatisch generierten Untertiteln, bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder zur einfachen Verteilung.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

Verwenden Sie HeyGen, um komplexe Unternehmensrichtlinien in klare, ansprechende und leicht verständliche Erklärvideos für alle Mitarbeiter zu verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI-Videoplattform die Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotechnologie, um Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-Konvertierungsfähigkeit vereinfacht den Prozess erheblich, um Videos für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse zu erstellen und fungiert als leistungsstarke AI-Videoplattform.

Ist HeyGen mit bestehenden Lernmanagementsystemen kompatibel?

Ja, HeyGen ist so konzipiert, dass es eine nahtlose LMS-Integration mit Ihren bestehenden Lernmanagementsystemen unterstützt, einschließlich SCORM-Kompatibilität. Dies erleichtert es, Ihre Compliance-Schulungsvideos und andere Schulungsvideos direkt in Ihre aktuellen Plattformen zu integrieren.

Wie kann HeyGen als Compliance-Richtlinien-Video-Maker genutzt werden?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, professionelle Compliance-Richtlinien-Videos und Unternehmensrichtlinien effizient zu erstellen. Durch die Nutzung von Videovorlagen und realistischen AI-Avataren können Sie umfassende Compliance-Schulungsvideos produzieren, die wichtige Unternehmensrichtlinien effektiv an Mitarbeiter kommunizieren.

Welche Vorteile bietet HeyGen für das Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen bietet erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienz bei der Erstellung ansprechender Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding und Erklärvideos. Durch die Nutzung unserer AI-Videotechnologie können Sie schnell konsistente und qualitativ hochwertige Schulungsvideos produzieren, die das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter verbessern.

