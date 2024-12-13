Compliance-Orientierungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Verwandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende Compliance-Orientierungsvideos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem lebhaften Tech-Startup, das freundliche, vielfältige AI-Avatare zeigt, die die Unternehmenskultur und Kernwerte vorstellen. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer klaren, einladenden Stimme. Dieses Video nutzt effektiv HeyGens AI-Avatare, um das anfängliche Mitarbeitererlebnis unvergesslich und effizient zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Compliance-Training-Video für Personalabteilungen in einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das ein neues regulatorisches Update erklärt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit Textanimationen auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die direkt aus einem bereitgestellten Skript stammt. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion macht die Erstellung dieses wichtigen Inhalts einfach und kosteneffizient.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für ein Unternehmen auf Unternehmensebene, das eine bedeutende Aktualisierung der Datenschutzrichtlinien ankündigt. Dieses Video sollte einen eleganten, markenkonformen visuellen Stil mit benutzerdefinierten Farben und Logo-Platzierung beibehalten, begleitet von einer zugänglichen, aber bestimmten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen- und Szenen-Funktion, um Materialien schnell anzupassen und Markenkonsistenz in allen internen Mitteilungen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Sicherheitsorientierungsvideo für eine globale Produktionsstätte, das darauf abzielt, eine vielfältige Belegschaft über neue Geräteprotokolle zu informieren. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit praktischen Demonstrationen und leicht verständlichen Grafiken, unterstützt von einer beruhigenden Stimme und leicht zugänglichen Untertiteln in mehreren Sprachen. HeyGens Untertitel-Funktion stellt sicher, dass alle Mitarbeiter Zugang und Verständnis haben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Compliance-Orientierungsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende und richtlinienkonforme Orientierungsvideos mit AI, optimieren Sie Ihren Schulungsprozess und stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter die wichtigen Richtlinien verstehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie damit, Ihr Compliance-Skript direkt zu schreiben oder vorhandenen Text hochzuladen und nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Inhalte in eine dynamische visuelle Präsentation zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Steigern Sie Engagement und Professionalität, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Compliance-Informationen zu präsentieren und eine konsistente und nachvollziehbare Bildschirmpräsenz für Ihr Training zu schaffen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Elemente an
Stellen Sie Markenkonsistenz sicher, indem Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Assets Ihres Unternehmens mit HeyGens umfassenden Branding-Kontrollen integrieren, sodass jedes Video unverwechselbar Ihres ist.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Compliance-Video und generieren und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für die Verbreitung auf all Ihren gewünschten Plattformen optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Compliance-Richtlinien

Übersetzen Sie komplexe regulatorische Informationen in klare, leicht verständliche Videos für eine effektive Mitarbeiterschulung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung von hochgradig ansprechenden Compliance-Orientierungsvideos?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche AI-Videoplattform, um Ihre Compliance-Trainingsskripte in fesselnde visuelle Inhalte zu verwandeln. Sie können realistische AI-Avatare und eine Vielzahl von Videovorlagen verwenden, um ansprechende Videos zu erstellen, die bei den Mitarbeitern Anklang finden und wichtige Informationen verstärken. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Ihre Materialien nicht nur konform, sondern auch einprägsam sind.

Kann HeyGen die Produktion von Compliance-Trainingsvideos für Unternehmen vereinfachen?

Absolut. HeyGens AI-Videoplattform vereinfacht den Produktionsprozess erheblich, indem sie Text-zu-Video aus Ihren Skripten mit Leichtigkeit umwandelt und komplexe Bearbeitungsanforderungen eliminiert. Dies ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Compliance-Trainingsvideos viel schneller zu erstellen, was zu erheblichen Zeit- und Ressourceneinsparungen führt.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Compliance-Trainingsmaterialien?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Compliance-Trainingsvideos vollständig mit den Logos, Farben und spezifischen visuellen Elementen Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen auswählen und diese so modifizieren, dass sie perfekt zu Ihren Markenrichtlinien passen, um sicherzustellen, dass alle Materialien markenkonform und professionell sind.

Wie kann HeyGen die Entwicklung globaler Compliance-Trainingsprogramme unterstützen?

HeyGen erleichtert globale Compliance-Schulungen durch seine umfassenden Übersetzungsfunktionen, einschließlich 1-Klick-Übersetzungen in über 100 Sprachen und automatischen Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen Compliance-Informationen für alle Mitarbeiter zugänglich und verständlich sind, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Muttersprache.

