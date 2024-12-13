1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage

Beginnen Sie damit, Ihr Compliance-Skript direkt zu schreiben oder vorhandenen Text hochzuladen und nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Inhalte in eine dynamische visuelle Präsentation zu verwandeln.