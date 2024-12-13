Vereinfachen Sie Schulungen: Ihr Compliance-Training-Video-Generator

Verwandeln Sie Ihre Compliance-Schulungsvideos mit dynamischen AI-Avataren, um ansprechende Inhalte für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter vor, das die grundlegenden ethischen Verhaltensweisen erklärt. Visuell sollte ein moderner und freundlicher Ansatz mit HeyGens AI-Avataren, die Szenarien und Lösungen präsentieren, einen zugänglichen, nachvollziehbaren Ton sicherstellen. Ein klarer, konversationeller Audiostil sollte das Engagement der Zuschauer aufrechterhalten und komplexe ethische Richtlinien vereinfachen, um dieses Modul zu einem effektiven Compliance-Training zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie für globale HR-Teams und internationale Mitarbeiter ein 2-minütiges umfassendes Video, das Anti-Korruptions- und Bestechungsrichtlinien detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und formell sein, reale Beispiele einbeziehen und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um mehrsprachige Übersetzungen anzubieten. Betonen Sie die SCORM-Kompatibilität des Videos für eine nahtlose Bereitstellung über verschiedene Lernmanagementsysteme, um eine konsistente globale Compliance sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 45-sekündige Schnellstartanleitung für die Einarbeitung von Mitarbeitern, die sich auf wesentliche Best Practices der Cybersicherheit konzentriert. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, HeyGens vorgefertigte Videovorlagen für eine schnelle Produktion nutzen und Untertitel/Captions prominent anzeigen, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung zu verbessern. Der Ton sollte optimistisch und ermutigend sein, um kritische Compliance-Informationen für neue Mitarbeiter verständlich zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Compliance-Training-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie komplexe Compliance-Richtlinien mühelos in ansprechende, professionelle Schulungsvideos mit AI, um Ihr Team mit wichtigem Wissen zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihres Schulungsskripts. Die Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken und eine genaue und konsistente Botschaft für die Compliance-Schulung zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren Ihren virtuellen Instruktor. Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen, einen professionellen und ansprechenden Präsentator auszuwählen, der bei Ihrem Publikum Anklang findet und die Compliance-Schulung nachvollziehbarer macht.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Anpassungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung, indem Sie die perfekte Stimme und den passenden Ton auswählen. Passen Sie es weiter mit Hintergrundmusik und visuellen Elementen an, um ansprechende Schulungsinhalte zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab und exportieren Sie Ihre hochwertigen Compliance-Schulungsvideos. Diese professionellen Videos sind bereit für die nahtlose Integration in Ihr Lernmanagementsystem (LMS), um kritische Informationen effektiv an Ihre Compliance-Beauftragten und HR-Teams zu liefern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Compliance

Vereinfachen Sie komplexe regulatorische Informationen in klare, leicht verständliche Videoformate für alle Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für Compliance-Schulungen integriert werden?

Ja, HeyGen-Videos sind für eine nahtlose LMS-Integration und SCORM-Kompatibilität konzipiert, sodass HR-Teams Compliance-Schulungsvideos einfach bereitstellen und verfolgen können. Dies gewährleistet eine effiziente Verteilung ansprechender Schulungsinhalte in Ihrer Organisation.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Training-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Compliance-Training-Video-Generator, der den Prozess durch die Umwandlung von Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren optimiert. Diese AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Compliance-Schulungsvideos ohne traditionelle Filmaufnahmen zu produzieren.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für globale Compliance-Schulungen?

Absolut, die AI-Videoplattform von HeyGen bietet robuste mehrsprachige Übersetzungsfähigkeiten, einschließlich fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre kritischen Compliance-Schulungen effektiv an eine vielfältige, globale Belegschaft vermittelt werden können.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Compliance-Schulungen ansprechender zu gestalten?

HeyGen verbessert ansprechende Schulungsinhalte durch vorgefertigte Videovorlagen und die Möglichkeit, interaktive Elemente wie Quizze zu integrieren. Sie können Videos auch mit Branding-Kontrollen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Schulungen perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

