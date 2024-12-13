Compliance-Modul-Video-Macher: Schulung & Wissensspeicherung verbessern

Erstellen Sie ansprechende, richtlinienkonforme Schulungen mit KI-Avataren für eine verbesserte Wissensspeicherung.

Ein 45-sekündiges Compliance-Modul-Video für neue Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen sollte freundliche KI-Avatare in hellen, einladenden Szenen zeigen. Dieser ansprechende Inhalt, erzählt mit einer professionellen KI-Stimme, wird die grundlegenden Unternehmensrichtlinien vorstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
L&D-Teams benötigen ein 60-sekündiges, richtlinienkonformes Schulungsvideo, das effizient Aktualisierungen von regulatorischen Informationen demonstriert. Sein klares, unternehmensgerechtes visuelles Design, kombiniert mit Text auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme, kann leicht durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, komplett mit genauen Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Vereinfachen Sie komplexe ethische Richtlinien für alle Mitarbeiter mit einem 30-sekündigen Beispiel eines KI-Schulungsvideo-Machers. Verwenden Sie moderne, klare Visuals mit dynamischen Szenenübergängen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, kombiniert mit einem peppigen Soundtrack und einer klaren KI-Stimme, um maximale Wissensspeicherung während schneller Auffrischungen zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Für HR-Abteilungen, die die Unternehmenskultur stärken möchten, erstellen Sie ein 50-sekündiges Compliance-Schulungsgenerator-Video, das benutzerdefiniertes Branding betont. Diese polierte, professionelle Ästhetik, die benutzerdefinierte Logos und Farben integriert, nutzt HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, geliefert von einer warmen, autoritativen KI-Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Compliance-Modul-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und richtlinienkonforme Schulungsvideos für Ihr Team. Optimieren Sie Ihren L&D-Prozess mit KI-gesteuerter Inhaltserstellung und einfacher Verteilung.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Compliance-Schulungstext in die Plattform einfügen. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren geschriebenen Inhalt sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "KI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft zu übermitteln. Steigern Sie das Engagement mit natürlich klingenden KI-Sprachoptionen, die Ihre Compliance-Module zum Leben erwecken.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie "benutzerdefiniertes Branding" auf Ihre Schulungsvideos anwenden. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo, Farben und visuelle Elemente, um professionelle und wiedererkennbare Inhalte mit Branding-Kontrollen zu erstellen.
4
Step 4
Export zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihre Compliance-Schulungsvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten, einschließlich "SCORM-kompatibler" Optionen. Integrieren Sie sie einfach in Ihr LMS für nahtlose Verteilung und verbesserte Wissensspeicherung in Ihrer Organisation.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Compliance-Themen

Klärung komplexer Compliance-Vorschriften und -Richtlinien mit KI-generierten Videos, um wesentliche Informationen verständlich und leicht nachvollziehbar für alle zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität und das Engagement von Compliance-Schulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, traditionelle Compliance-Schulungsvideos in ansprechende Inhalte zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und dynamische Szenen verwendet werden. Seine KI-gesteuerten Inhaltsgenerierungsfähigkeiten machen es einfach, fesselnde und einprägsame Lernerfahrungen für Compliance-Schulungen zu schaffen.

Wie funktioniert der Prozess zur Erstellung von Compliance-Modulen mit HeyGens KI-Video-Macher?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Compliance-Modul-Videos. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens KI-Schulungsvideo-Macher generiert ein professionelles Video mit einem KI-Avatar, der Ihren Inhalt spricht, was eine schnelle und effiziente Compliance-Schulung ermöglicht.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für richtlinienkonforme Schulungsinhalte?

Absolut, HeyGen ermöglicht ein robustes benutzerdefiniertes Branding innerhalb Ihrer richtlinienkonformen Schulungsvideos, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensidentität konsequent widergespiegelt wird. Diese Funktion hilft, die Markenkohärenz über alle Ihre eLearning-Plattformen hinweg zu wahren.

Kann HeyGens KI-Schulungsvideo-Macher L&D-Teams helfen, die Wissensspeicherung zu verbessern?

Ja, HeyGens KI-Schulungsvideo-Macher unterstützt L&D-Teams bei der Erstellung von hochgradig ansprechenden und visuell reichen Compliance-Schulungen, die entscheidend für die Verbesserung der Wissensspeicherung sind. Das dynamische Videoformat hält die Lernenden fokussiert und hilft, das Verständnis komplexer Themen zu festigen.

