Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für HR-Teams und IT-Profis, das die Effizienz eines Compliance-Einführungsvideo-Generators demonstriert. Dieses technische Erklärvideo sollte einen modernen, klaren visuellen Stil mit deutlichen Anweisungen auf dem Bildschirm aufweisen, ergänzt durch einen lebhaften, professionellen Hintergrundtrack und präzise Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt schnell zu entwerfen und die Präsentation mit lebensechten AI-Avataren zu verbessern, die die Zuschauer durch den Prozess der Nutzung von AI-Tools für Compliance führen.

