Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, konzipiert als jährliche Auffrischungsschulung. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, ergänzt durch eine selbstbewusste Stimme. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um schnell wesentliche Compliance-Schulungsvideos zu aktualisieren und zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 90-sekündiges Video, das sich an HR-Teams und Entscheidungsträger richtet und zeigt, wie die Videoproduktion für die Einhaltung von Richtlinien optimiert werden kann. Das Video sollte einen modernen, autoritativen visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten annehmen. Verwenden Sie professionelle Videovorlagen, um konsistente Unternehmensmarkenkontrollen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für internationale Mitarbeiter, das eine Aktualisierung der DSGVO-konformen Richtlinie ankündigt. Der visuelle Stil sollte global zugänglich und unkompliziert sein, mit einem ruhigen und beruhigenden Audioton. Integrieren Sie die Sprachsynthese für einfache 1-Klick-Übersetzungen, um Klarheit in allen Regionen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Compliance-Richtlinien-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und präzise Compliance-Schulungsvideos mit AI. Optimieren Sie Ihre Videoproduktion für besseres Mitarbeiterengagement und Richtlinieneinhaltung.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Compliance-Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre bestehenden Compliance-Richtlinien oder den Text der Richtlinie einfügen. Unsere Plattform nutzt dieses Skript, um Ihr Video automatisch zu generieren und dabei Text-zu-Video aus dem Skript-Funktionen zu nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Compliance-Botschaft zu übermitteln und Ihre Schulung für Ihre Mitarbeiter ansprechender und nachvollziehbarer zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Unternehmensbranding an
Integrieren Sie Ihre Unternehmensmarkenkontrollen mit benutzerdefinierten Logos, Farben und Schriftarten. Bewahren Sie die Konsistenz in all Ihren internen Kommunikationsmitteln und stärken Sie die Markenwiedererkennung.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Compliance-Video
Mit einem Klick wird Ihr poliertes Compliance-Richtlinien-Video generiert, komplett mit hochwertiger Sprachsynthese. Exportieren Sie es einfach zur Verteilung über Ihre bevorzugten Lernplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinien

Übersetzen Sie komplexe Compliance-Richtlinien und regulatorische Standards in leicht verständliche Videoinhalte für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Schulungsvideos?

HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Compliance-Schulungsvideos effizient zu erstellen. Durch die Umwandlung von Text-zu-Video aus dem Skript mit AI-Avataren und Sprachsynthese wird der gesamte Videoproduktionsprozess für Organisationen erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen sicherstellen, dass das Branding unseres Unternehmens in allen Richtlinien-Compliance-Videos konsistent ist?

Absolut. HeyGen bietet robuste Unternehmensmarkenkontrollen, mit denen Sie professionelle Videovorlagen mit dem Logo, den Farben und anderen visuellen Elementen Ihrer Organisation anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Richtlinien-Compliance-Videos eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren.

Welche Vorteile bieten AI-Avatare für das Mitarbeiterengagement in Compliance-Richtlinien-Videos?

AI-Avatare im Compliance-Richtlinien-Video-Generator von HeyGen steigern das Mitarbeiterengagement, indem sie Informationen auf ansprechende und konsistente Weise vermitteln. Sie machen komplexe regulatorische Standards zugänglicher und helfen dabei, wirkungsvolle Bildungsinhalte zu erstellen.

Ist HeyGen eine sichere Plattform für die Erstellung und Verwaltung sensibler Compliance-Schulungsinhalte?

Ja, HeyGen ist eine SOC 2 Typ II konforme AI-Videoplattform, die eine hochsichere Umgebung für Ihre sensiblen Inhalte gewährleistet. Wir bieten auch Funktionen wie Versionskontrolle und SCORM-Exportmöglichkeiten, die für eine standardisierte und sichere Verteilung von Compliance-Schulungen unerlässlich sind.

