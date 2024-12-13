Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das die wesentlichen Unternehmensrichtlinien zur Compliance klar erklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Informationen in einem professionellen und einladenden Ton vermittelt, ergänzt durch klare visuelle Darstellungen. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die Produktion dieses wichtigen Compliance-Schulungsvideos zu optimieren.

Video Generieren