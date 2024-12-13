Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und HR-Manager richtet und zeigt, wie einfach die Vorlagen und Szenen von HeyGen für schnelle Compliance-Updates zu verwenden sind. Verwenden Sie einen hellen, einladenden visuellen Stil, gepaart mit einer optimistischen AI-Sprachsynthese, die aus einem einfachen Skript generiert wird, um die Effizienz eines Erklärvideo-Makers hervorzuheben.

