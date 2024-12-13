Compliance-Erklärvideo-Maker für einfaches Training

Steigern Sie das Engagement und das Verständnis der Mitarbeiter mit dynamischen Videos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und HR-Manager richtet und zeigt, wie einfach die Vorlagen und Szenen von HeyGen für schnelle Compliance-Updates zu verwenden sind. Verwenden Sie einen hellen, einladenden visuellen Stil, gepaart mit einer optimistischen AI-Sprachsynthese, die aus einem einfachen Skript generiert wird, um die Effizienz eines Erklärvideo-Makers hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das für Unternehmensschulungen und Compliance-Beauftragte konzipiert ist und zeigt, wie professionelle AI-Avatare die Kommunikation komplexer Vorschriften vereinfachen können. Dieses Video sollte eine saubere, autoritative visuelle Ästhetik aufweisen und AI-Avatare mit einer beruhigenden Sprachsynthese nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams und L&D-Abteilungen richtet und hervorhebt, wie HeyGen zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann, während ansprechende Videoinhalte erstellt werden. Verwenden Sie moderne, dynamische Grafiken, unterstützt von einer überzeugenden und energischen AI-Stimme, und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicher.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 40-sekündiges Anleitungsvideo für Rechtsabteilungen und Projektmanager, das das hohe Maß an Anpassungsmöglichkeiten in HeyGen demonstriert und es zu einem idealen Erklärvideo-Maker für spezifische interne Richtlinien macht. Der visuelle Ansatz sollte schlank und minimalistisch sein, ergänzt durch eine klare, prägnante AI-Stimme, die Größenanpassung und Exporte für verschiedene interne Plattformen nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Compliance-Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Compliance-Erklärvideos, die komplexe Themen für Ihr Publikum vereinfachen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie die Erstellung Ihres Compliance-Videos, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen wählen, die auf verschiedene Themen zugeschnitten sind.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit verschiedenen AI-Avataren und Stockmedien, um Ihre Compliance-Inhalte visuell darzustellen und die Zuschauer zu fesseln.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachsynthesen
Verwandeln Sie Ihren Text sofort in natürlich klingende Sprache mit unserer fortschrittlichen Sprachsynthese, die eine klare und konsistente Erzählung gewährleistet.
4
Step 4
Verfeinern und produzieren Sie Ihr Video
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Szenen und Elemente anzuordnen, und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges, ansprechendes Video zur sofortigen Verwendung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Vorschriften

.

Verwandeln Sie komplexe Compliance-Vorschriften in leicht verständliche Erklärvideos, um das Verständnis und die Einhaltung auf allen Ebenen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Compliance-Erklärvideos?

HeyGen ist ein intuitiver Compliance-Erklärvideo-Maker, der AI nutzt, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Unsere benutzerfreundliche Plattform, ausgestattet mit einem Drag-and-Drop-Editor und anpassbaren Vorlagen, verwandelt Text nahtlos in Video und vereinfacht die Kommunikation, indem sie ansprechende Videoinhalte erstellt.

Kann ich meine Compliance-Videos mit HeyGen an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Compliance-Videos, sodass Sie Ihr Branding integrieren, aus verschiedenen AI-Avataren wählen und Vorlagen anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos nicht nur informativ, sondern auch perfekt auf die Ästhetik Ihres Unternehmens abgestimmt sind und hochgradig ansprechende Videoinhalte schaffen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Erklärvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Funktionen zur Erstellung dynamischer Erklärvideos, einschließlich realistischer AI-Avatare und fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktionalität. Unsere AI-gesteuerte Sprachsynthese verbessert das Videoerstellungserlebnis weiter und führt zu erheblichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden für Mitarbeiterschulungen.

Welche anderen Arten von Erklärvideos kann HeyGen neben Compliance produzieren?

HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, ideal für eine Vielzahl von Erklärvideos über Compliance hinaus, wie z.B. Onboarding, Produkttutorials und interne Kommunikation für Mitarbeiterschulungen. Seine umfassenden Vorlagen und die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfachen die Kommunikation und helfen Ihnen, ansprechende Videoinhalte effizient zu erstellen.

